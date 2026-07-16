Во время брифинга Федоров отметил, что во время личной встречи никто не высказывал в его адрес каких-либо конкретных претензий. По его словам, решение о кадровых изменениях, вероятно, было принято заранее.

Каким был разговор Федорова и Зеленского?

"У нас был нормальный разговор. Не было конкретных аргументов о том, почему не так. Просто есть недовольство тем, что военное руководство говорит, будто я как-то мешаю или помогаю. Они мне в лицо ни разу ничего не говорили", – подчеркнул он.

Также Федоров прокомментировал информацию о том, что он якобы был одним из немногих чиновников, выступавших против ограничения выезда молодых украинцев за границу по требованию западных партнеров. Он подтвердил, что решение принималось коллегиально.

Бывший министр обороны упомянул и о кризисе в Верховной Раде. Ведь стало известно, что часть депутатов колеблется относительно дальнейших голосований. Федоров призвал парламентариев действовать по совести, а не из-за страха давления или преследований.

Я считаю, что каждый должен поступить так же, как я, – по совести. Не бояться, что потом будут какие-то проблемы с правоохранительными органами, или какое-то давление, или кто-то не пригласит кого-то куда-нибудь на кальян. Все должны просто поступить по совести,

– заявил бывший чиновник.

Он подытожил, что посвятил 7 лет служению украинскому народу в команде президента, где всегда старался строить работу на общих ценностях и действовать как эффективный менеджер.