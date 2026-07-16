Під час брифінгу Федоров зазначив, що під час особистої зустрічі жодних чітких претензій до нього ніхто не озвучував. За його словами, рішення про кадрові зміни, ймовірно, ухвалили заздалегідь.

Якою була розмова Федорова і Зеленського?

"У нас була нормальна розмова. Не було конкретних аргументів, що не так. Просто є незадоволеність тим, що військове керівництво говорить, ніби я якось заважаю чи допомагаю. Вони мені в обличчя ніколи жодного разу нічого не говорили", – наголосив він.

Також Федоров прокоментував інформацію про те, що він нібито був одним із небагатьох урядовців, які виступали проти обмеження виїзду молодих українців за кордон на вимогу західних партнерів. Він підтвердив, що рішення ухвалювалося колегіально.

Колишній міністр оборони згадав і про кризу у Верховній Раді. Адже стало відомо, частина депутатів вагаються щодо подальших голосувань. Федоров закликав парламентарів діяти за совістю, а не через страх тиску чи переслідувань.

Я вважаю, що кожен повинен зробити, як я, – по совісті поступити. Не боятися, що потім будуть якісь проблеми з правоохоронцями, або якийсь тиск, або хтось не візьме когось кудись на кальян. Всі повинні просто поступити по совісті,

– заявив ексурядовець.

Він підсумував, що присвятив 7 років служінню українському народу в команді президента, де завжди намагався будувати роботу на спільних цінностях та діяти як ефективний менеджер.