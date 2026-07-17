Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин в беседе с 24 Каналом отметил, что увольнение Михаила Федорова было целью президента Украины, и это произошло несмотря на волну протестов, прокатившуюся по украинским городам. Все последующие шаги Зеленского, по его словам, являются попыткой объяснить народу такое увольнение.

Почему кандидатура Клименко выглядела странной

Критика Федорова была не за то, что плохо обеспечиваются дальнобойные удары Украины по России. Наоборот, в этом направлении Министерство обороны работало эффективно. А критика касалась, как подчеркнул нардеп, мобилизации: работы ТЦК, "бусификации".

Очень странным был бы выбор Клименко, поскольку полиция и так отвечает за противодействие нарушениям закона, в том числе преступлениям, связанным с невыполнением обязанности по защите страны. Полиция практически самоустранилась от этого процесса, хотя должна была бы сама искать и доставлять в мобилизационные пункты,

– заявил Юрчишин.

По его словам, назначать главу структуры, которая и так не справилась со своими прямыми функциями, на должность министра обороны выглядело бы странно. Министерство обороны в вопросах мобилизации – лишь обслуживающий механизм. Сейчас настоящая необходимость, по мнению депутата, заключается в переосмыслении мобилизации, повышении зарплат военным, предоставлении им более широких социальных гарантий, введении ротационного принципа службы с длительными отпусками.

Федоров начал эту реформу, но из-за чисто политических соображений ему не дали ее завершить. Хмару использовали в качестве прикрытия – как очень героического человека, которого вряд ли кто-то станет критиковать. Но человек занимал свою должность, возглавлял СБУ, заслуживал того, чтобы руководить ею не в статусе в. и.о., а полноправного главы. А отправлять его в Минобороны в качестве исполняющего обязанности – это временное решение,

– считает Юрчишин.

Он подчеркнул, что не факт, что именно его кандидатура будет впоследствии представлена в Верховную Раду. Вероятным сценарием народный депутат назвал другой ход событий: когда Клименко станет заместителем министра обороны, а затем именно его представят на должность главы ведомства.

Власть мстит за события прошлого года

Юрчишин добавил, что перевод Хмары в Минобороны открывает путь к назначению на должность и.о. СБУ Поклада, которого общественные организации связывают с участием в прошлогодних атаках в сторону НАБУ и САП.

Фактически создается впечатление, что власти через год на кадровом уровне мстят тем, кто в прошлом году участвовал в решении проблемы с НАБУ и САП, что привело к отставке Ермака. Это выглядит как реванш через кадровые решения,

– отметил Юрчишин.

Подводя итог, он высказался о том, что хочется верить президенту, что он действительно слышит общество на улицах и понимает: в Украине, если власть не прислушивается к народу, то он выходит на площади. Пока что акции протеста против отставки Федорова не привели к изменению решения Зеленского.

По мнению Юрчишина, сейчас им используются известные фамилии, чтобы прикрыть ревность к одному из членов своей команды, которого украинский лидер когда-то сам поставил на ответственную должность и который показал определенные достижения.

Можно критиковать Федорова за многое, но есть конкретные результаты. Количество погибших россиян на квадратный метр оккупированной территории за время его каденции является самым высоким, а по сравнению с предыдущим полугодием еще и растет. Зеленский пытается делать хорошую мину при плохой игре, используя громкие имена, которых он применит, а затем выбросит, как это было неоднократно,

– убежден Юрчишин.

Полное интервью нардепа о кадровых изменениях: смотрите в видео