Об этом 24 Канал сообщили осведомленные источники.

Почему Зеленский хочет отставки Федорова?

По словам источников, одной из главных причин стали разногласия между Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по поводу видения ведения войны. Кроме того, президент якобы отметил, что Министерство обороны и Федоров осуществляли закупки по собственному усмотрению, а не в соответствии с запросами Генерального штаба и военных. Собеседники отмечают, что это, в частности, касалось закупки артиллерийских боеприпасов.

Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что окончательное решение о назначении Михаила Федорова министром обороны еще не принято. Перед определением кандидатуры глава государства планировал провести дополнительные консультации с руководством Министерства обороны.

Напомним, 15 июля состоялись два заседания фракции "Слуга народа", в ходе которых обсуждался обновленный состав Кабинета министров. Одним из главных кадровых вопросов оставалось назначение нового министра обороны.

Ранее среди возможных кандидатов называли Михаила Федорова и министра внутренних дел Игоря Клименко. По завершении второго заседания народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что президент предложит Верховной Раде ряд назначений.

Возглавит новый Кабмин, вероятно, Сергей Корецкий. По словам народного депутата, Игорь Клименко может возглавить Минобороны, Иван Выговский – МВД, Виталий Ким – Министерство по делам ветеранов, а Всеволод Ченцов станет вице-премьером по евроинтеграции.

Также, по ее информации, Минагро может возглавить Тарас Высоцкий, МОН – Андрей Бутенко, а Алексей Соболев перейдет на работу в Офис президента. В то же время кандидатура нового посла Украины в США и нового главы СБУ пока не определена.