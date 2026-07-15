Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Каким может быть состав Кабмина?

Скорее всего, должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко будет занимать Сергей Корецкий. С его появлением могут начаться кадровые изменения и перестановки в системе. Речь идет, в частности, о таких потенциальных вариантах:

Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции;

Виталий Ким – министр по делам ветеранов;

Денис Маслов – министр юстиции;

Виталий Безгин – министр общин и территорий;

Николай Калашник – министр инфраструктуры и восстановления;

Иван Выговский – министр внутренних дел;

Игорь Клименко – министр обороны;

Оксана Ферчук – министерство цифровой трансформации.

Кстати, информацию о назначении Клименко на должность главы Минобороны подтвердили также источники 24 Канала.

Все остальные, по информации Василевской-Смаглюки, остаются на своих местах. Нардепка также позже отметила, что кандидатуры на посла в США пока нет.

Главу СБУ пока не назначают. Алексей Соболев покидает Минэкономики и уходит работать в ОП. Вместо него будет Александр Кравченко. Минагро возглавит Тарас Высоцкий. Минобразования – Андрей Бутенко

Что известно о Корецком?

Президент Владимир Зеленский заявил, что считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра Украины. По словам главы государства, именно его опыт и компетенции лучше отвечают вызовам, которые сейчас стоят перед страной.

Сам Корецкий известен успехами в бизнесе. Под его руководством "Укрнафта" добилась рекордных финансовых результатов. О положительных результатах свидетельствует и его работа в "Нефтегазе". Утром 15 июля Сергей Корецкий принял участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа".