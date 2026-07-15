Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Каким может быть состав Кабмина?
Скорее всего, должность премьер-министра Украины после отставки Юлии Свириденко будет занимать Сергей Корецкий. С его появлением могут начаться кадровые изменения и перестановки в системе. Речь идет, в частности, о таких потенциальных вариантах:
- Всеволод Ченцов – вице-премьер по евроинтеграции;
- Виталий Ким – министр по делам ветеранов;
- Денис Маслов – министр юстиции;
- Виталий Безгин – министр общин и территорий;
- Николай Калашник – министр инфраструктуры и восстановления;
- Иван Выговский – министр внутренних дел;
- Игорь Клименко – министр обороны;
- Оксана Ферчук – министерство цифровой трансформации.
Кстати, информацию о назначении Клименко на должность главы Минобороны подтвердили также источники 24 Канала.
Все остальные, по информации Василевской-Смаглюки, остаются на своих местах. Нардепка также позже отметила, что кандидатуры на посла в США пока нет.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Главу СБУ пока не назначают. Алексей Соболев покидает Минэкономики и уходит работать в ОП. Вместо него будет Александр Кравченко. Минагро возглавит Тарас Высоцкий. Минобразования – Андрей Бутенко
Что известно о Корецком?
Президент Владимир Зеленский заявил, что считает Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на должность премьер-министра Украины. По словам главы государства, именно его опыт и компетенции лучше отвечают вызовам, которые сейчас стоят перед страной.
Сам Корецкий известен успехами в бизнесе. Под его руководством "Укрнафта" добилась рекордных финансовых результатов. О положительных результатах свидетельствует и его работа в "Нефтегазе". Утром 15 июля Сергей Корецкий принял участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа".