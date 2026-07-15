Об этом сообщили источники 24 Канала.

Что известно о предстоящем назначении Клименко в Минобороны?

Осведомленные собеседники заявили, что Владимир Зеленский не будет выдвигать кандидатуру Михаила Федорова на пост министра обороны в обновленном составе Кабинета министров. Вместо этого украинский лидер предложит на эту должность Игоря Клименко.

Об этом решении стало известно после встречи президента с фракцией "Слуга народа".

Собеседники также отметили, что президент внесет кандидатуру Клименко на рассмотрение Верховной Рады уже в четверг, 16 июля.

Кроме того, источники рассказали и о кандидатуре нового главы Министерства внутренних дел. Скорее всего, этот пост займет нынешний глава Национальной полиции Украины – Иван Выговский.

Что касается дальнейшей карьеры Михаила Федорова, собеседники отметили, что он "будет и дальше работать вместе с президентом".