Про це повідомили джерела 24 Каналу.

Що відомо про майбутнє призначення Клименка у Міноборони?

Обізнані співрозмовники заявили, що Володимир Зеленський не вноситиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони в оновленому складі Кабінету Міністрів. Натомість український лідер запропонує Ігоря Клименка на цей пост.

Про відповідне рішення стало відомо після зустрічі президента із фракцією "Слуга народу".

Співрозмовники також зазначили, що президент внесе кандидатуру Клименка на розгляд Верховній Раді уже у четвер, 16 липня.

Окрім того, джерела розповіли й про кандидатуру нового очільника Міністерства внутрішніх справ. Найімовірніше, цей пост обійме нинішній очільник Національної поліції України – Іван Вигівський.

Стосовно подальшої кар'єри Михайла Федорова співрозмовники зауважили, що він "буде далі працювати разом із президентом".