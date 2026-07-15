Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

Яким може бути склад Кабміну?

  • Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;
  • Кім – міністр у справах ветеранів;
  • Маслов – міністр юстиції;
  • Безгін – міністр громад та територій;
  • Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
  • Виговський – міністр внутрішніх справ;
  • Клименко – міністр оборони;
  • Мінцифри – Оксана Ферчук.

Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.

Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають.

Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко.

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Мінагро очолить Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.