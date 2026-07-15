Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.
Яким може бути склад Кабміну?
- Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;
- Кім – міністр у справах ветеранів;
- Маслов – міністр юстиції;
- Безгін – міністр громад та територій;
- Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;
- Виговський – міністр внутрішніх справ;
- Клименко – міністр оборони;
- Мінцифри – Оксана Ферчук.
Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.
Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають.
Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Мінагро очолить Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.