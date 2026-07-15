Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

Яким може бути склад Кабміну?

Ченцов – віце-прем'єр з євроінтеграції;

Кім – міністр у справах ветеранів;

Маслов – міністр юстиції;

Безгін – міністр громад та територій;

Калашник – міністр інфраструктури та відновлення;

Виговський – міністр внутрішніх справ;

Клименко – міністр оборони;

Мінцифри – Оксана Ферчук.

Всі інші, за інформацією Василевської-Смаглюк, залишаються на своїх місцях.

Нардепка також пізніше зазначила, що кандидатури на посла в США поки немає. Голову СБУ поки не призначають.

Соболєв покидає Мінекономіки і йде працювати в ОП. Замість нього буде Олександр Кравченко.

Мінагро очолить Висоцький. Міносвіти – Андрій Бутенко.