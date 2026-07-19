"Удовлетворит протестующих": какую должность потенциально могут предложить Федорову

В Украине на фоне ротации в правительстве был отстранен от должности главы Минобороны Михаила Федорова. На фоне протестов против этого решения ему, вероятно, будет предложена должность miltech czar, связанная со сферой военных технологий.

Политолог Артем Бронжуков в беседе с 24 Каналом прокомментировал возможное назначение Михаила Федорова на должность "miltech czar". Он также высказал предположение о том, кто может стать новым главнокомандующим ВСУ в случае увольнения Александра Сырского. Ранее Федоров заявлял, что между ним и Сырским существует конфликт, который подтвердил Владимир Зеленский.

Весьма вероятный сценарий развития событий вокруг отставки Федорова

Бронжуков отметил, что история с созданием отдельной должности для Михаила Федорова с целью удовлетворения запроса общества является разумной и правильной со стратегической точки зрения.

"Такое решение этой ситуации лежало на поверхности с первого дня протестов, когда стало понятно, что просто так убрать Федорова из властной структуры не получится. Если делать ставки, то я бы поставил на то, что именно такой сценарий развития событий и будет", – предположил политолог.

Политолог прокомментировал возможное назначение Федорова на новую должность: смотрите видео

Однако вопрос, по его словам, заключается в другом: сохранит ли Сырский должность главнокомандующего, кто будет ее занимать, если он уйдет, а также кто может возглавить Министерство обороны. На данный момент временным исполняющим обязанности главы Минобороны назначен Евгений Хмара. Он исполнял обязанности главы СБУ. Также Хмару рассматривают в качестве замены действующему главнокомандующему. Поэтому, уверен политолог, нас ждет еще много новостей.

В то же время протесты против отставки Федорова проходят в Украине крайне цивилизованно – как со стороны протестующих, так и со стороны власти. Это еще раз демонстрирует, что в Украине даже во время войны существует нормальная коммуникация, есть гражданское общество и есть демократия. Да, с неприятными моментами, но в этом и заключается сила Украины как государства, способного демонстрировать диалог и гражданский протест,

– отметил Артем Бронжуков.

Он также отметил, что это очередное подтверждение того, что страна движется в правильном направлении, даже несмотря на ощутимые политические кризисы, происходящие во время полномасштабной войны.

Как сообщили источники издания ZN.UA, Михаилу Федорову после отставки с поста министра обороны, вероятно, могут предложить должность "miltech czar", который должен заниматься развитием военных технологий, инноваций, а также обеспечивать взаимодействие между государством, оборонной промышленностью и международными партнерами. Такая модель, как пишут в издании, должна способствовать централизации управления отдельными стратегическими направлениями.

В то же время партнеры Украины надеются, что Федоров согласится на предложение занять эту должность, потому что сохранится его влияние на развитие украинского оборонно-технологического сектора.