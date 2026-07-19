Політолог Артем Бронжуков у розмові з 24 Каналом прокоментував можливе призначення Михайла Федорова на посаду miltech czar. Він також припустив, хто може стати новим головнокомандувачем ЗСУ, у разі, якщо буде звільнено Олександра Сирського. Раніше Федоров заявляв, що між ним і Сирським існує конфлікт, який підтвердив Володимир Зеленський.

Дуже ймовірний сценарій розвитку подій довкола відставки Федорова

Бронжуков відзначив, що історія зі створенням окремої посади під Михайла Федорова для того, аби задовольнити запит суспільства, є розумною та правильною зі стратегічного погляду.

"Таке розв'язання цієї ситуації лежало на поверхні з першого дня протестів, коли стало зрозуміло, що просто так прибрати Федорова з владної структури не вийде. Якщо робити ставки, то я би поставив на те, що саме такий сценарій розвитку подій і буде", – припустив політолог.

Політолог прокоментував можливе призначення Федорова на нову посаду: дивіться відео

Проте питання, за його словами, полягає в іншому: чи збереже Сирський посаду головкома, хто її обійматиме, якщо він піде, а також хто може очолити Міністерство оборони. Наразі тимчасовим виконувачем обов'язків глави Міноборони призначено Євгенія Хмару. Він виконував обов'язки очільника СБУ. Також Хмару прогнозують як заміну чинному головкому. Тому, впевнений політолог, на нас чекає ще багато новин.

Водночас протести щодо відставки Федорова проходять в Україні у суперцивілізований спосіб – і з боку протестувальників, і з боку влади. Це ще раз демонструє, що в Україні навіть під час війни є нормальна комунікація, є громадянське суспільство і є демократія. Так, із неприємними моментами, але в цьому і полягає сила України як держави, яка може демонструвати діалог і громадянський протест,

– зауважив Артем Бронжуков.

Він також відзначив, що це чергове підтвердження того, що країна рухається в правильному напрямку, навіть попри відчутні політичні кризи, які відбуваються під час повномасштабної війни.

Як повідомили джерела видання ZN.UA, Михайлу Федорову після відставки з посади міністра оборони, імовірно, можуть запропонувати посаду miltech czar, який має займатися розвитком військових технологій, інновацій, а також забезпечувати взаємодію між державою, оборонною промисловістю і міжнародними партнерами. Така модель, як пишуть у виданні, має сприяти централізації управління окремими стратегічними напрямками.

Водночас партнери України мають надію, що Федоров погодиться на пропозицію обійняти цю посаду, завдяки чому збережеться його вплив на розвиток українського оборонно-технологічного сектору.