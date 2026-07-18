Про це повідомляють джерела ZN.UA у Вашингтоні.

Що відомо про нову посаду для Федорова?

За інформацією видання, Федорову можуть запропонувати посаду miltech czar – координатора, який відповідатиме за розвиток військових технологій, інновацій та взаємодію між державою, оборонною промисловістю і міжнародними партнерами. Така модель використовується для централізації управління окремими стратегічними напрямками.

Міжнародні партнери України очікують, що колишній міністр оборони погодиться обійняти цю посаду. На їхню думку, це дозволить зберегти його вплив на розвиток українського оборонно-технологічного сектору.

Водночас, за даними джерел видання, на Банковій також тривають обговорення щодо можливих кадрових змін у військовому керівництві. Зокрема, розглядається питання заміни Олександра Сирського на посаді Головнокомандувача Збройних Сил України.