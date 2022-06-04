Фейгин объяснил заявление Медведева о "грядущих изменениях"

Недавно Дмитрий Медведев заявил, что в России близятся большие изменения. Он также добавил, что в скором времени россиянам предстоит работать в совершенно новых условиях.

Медведев объяснил 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин . Он также отметил, что все ищут разные смыслы, однако, вероятнее всего, есть только один.

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Какие изменения приближаются в России

Думаю, он имеет в виду, что эти изменения связаны с присоединением новых территорий к России, проведение псевдореферендумов и прочей дураки,

– отметил Фейгин.

По мнению правозащитника, Медведев говорит о том, что, вероятно, Россия готовится "переустановить" союзные государства. В частности, Беларусь, Южную Осетию, возможно, Приднестровье и, конечно, Донбасс с Херсоном и частью Запорожской области.

Пытаются оправдать проблемы

По словам Фейгина, руководство России пытается оправдать все беды, которые посыпались на государство-агрессорку. То есть, они хотят использовать масштаб чужих территорий, чтобы нивелировать потери и последствия санкций.

Так они хотят навязать гражданам России, которые войной достигнут вещей, которые невозможно получить другими способами. И действительно – только принуждением можно создать какое-нибудь квазигосударство, типа СССР. Ни один дурак не захочет добровольно вступать в это,

– подытожил Фейгин.

Правозащитник добавил, что, скорее всего, Медведев имел в виду именно это. Поэтому нам не нужно здесь искать какой-либо другой смысл.

Фейгин объяснил заявление Медведева об изменениях в России: смотрите видео



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