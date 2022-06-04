Фейгин объяснил заявление Медведева о "грядущих изменениях"
Недавно Дмитрий Медведев заявил, что в России близятся большие изменения. Он также добавил, что в скором времени россиянам предстоит работать в совершенно новых условиях.
Медведев объяснил 24 канала российский правозащитник Марк Фейгин . Он также отметил, что все ищут разные смыслы, однако, вероятнее всего, есть только один.
Обратите внимание Это будет крахом для Путина, – Андрусов назвал единственный возможный вариант переворота в России
Какие изменения приближаются в России
Думаю, он имеет в виду, что эти изменения связаны с присоединением новых территорий к России, проведение псевдореферендумов и прочей дураки,
– отметил Фейгин.
По мнению правозащитника, Медведев говорит о том, что, вероятно, Россия готовится "переустановить" союзные государства. В частности, Беларусь, Южную Осетию, возможно, Приднестровье и, конечно, Донбасс с Херсоном и частью Запорожской области.
Пытаются оправдать проблемы
По словам Фейгина, руководство России пытается оправдать все беды, которые посыпались на государство-агрессорку. То есть, они хотят использовать масштаб чужих территорий, чтобы нивелировать потери и последствия санкций.
Так они хотят навязать гражданам России, которые войной достигнут вещей, которые невозможно получить другими способами. И действительно – только принуждением можно создать какое-нибудь квазигосударство, типа СССР. Ни один дурак не захочет добровольно вступать в это,
– подытожил Фейгин.
Правозащитник добавил, что, скорее всего, Медведев имел в виду именно это. Поэтому нам не нужно здесь искать какой-либо другой смысл.
Фейгин объяснил заявление Медведева об изменениях в России: смотрите видео
Истерики Медведева: последнее
- Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пригрозил Североатлантическому Альянсу. Он заявил, что его стране вроде бы не будет молчать, если НАТО будет продолжать отправлять оружие Украине.
- Медведев на своей странице в телеграмме сообщил, что якобы предполагает прямой конфликт с НАТО. Однако это он не остановился и отметил "риск перехода в полноценную ядерную войну".
- "Накачки" странами НАТО Украины оружием, подготовка его войск к использованию западной техники, отправка наемников и проведение учений стран Альянса у наших границ повышают вероятность прямого и открытого конфликта НАТО с Россией", - написал Медведев.
- Политолог Александр Палий заявил, что государство-агрессорка переходит к стадии принятия . По его словам, заявление Медведева о том, что Украина при поддержке Запада может нанести России "тяжелое поражение" – свидетельствует лишь о поражении Москвы.