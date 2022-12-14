Россияне распространяют фейк, что польские военные возвращаются из Украины в гробах: но все не так

Россияне распространили дезинформацию о том, что вроде бы польские кадровые военные возвращаются из Украины в закрытых гробах, даже прикрепили "фотодоказательство", которое на самом деле является фейком.

Какой циничный фейк создали россияне

Скрин и видео, на которых польские военные несут гроб, вероятно, со своим погибшим сослуживцем сейчас активно распространяют пропагандистские каналы, утверждая, что в Украине якобы воюют кадровые польские военные, и их хоронят с военными почестями.

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Поляки возвращаются домой в закрытых гробах… Польша принимает участие в украинском конфликте не только помогая оружием, но и отправляя свою армию воевать в состав ВСУ,

– говорится в сообщении.

Однако это видео не имеет никакого отношения к Украине.

Фейк:



Россияне распространяют фейк о гибели польских солдат в войне в Украине / Скриншот соцсети

В Министерстве нацобороны Польши сообщили видео было снято еще 23 декабря 2011 года. На нем – военная церемония встречи тел польских военных, которые погибли в Афганистане, взорвавшись на дороге между Кабулом и Кандагаром. Ответственность за нападение на их колонну взяли на себя талибы.

Также в оборонном ведомстве страны в очередной раз подчеркнули, что "ни один польский солдат, находящийся на действительной службе, не участвует в боевых действиях в Украине".

Правда:



На сайте президента Польши и в медиа до сих пор есть фото по прощанию с военными, датированные 2021 годом.

Что касается добровольцев, которые участвуют в войне с Россией на стороне Украины, то оккупантам тоже нечем манипулировать. Пока известно о 5 случаях гибели польских добровольцев в Украине.