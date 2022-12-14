Який цинічний фейк створили росіяни

Скрін і відео, на яких польські військові несуть труну, ймовірно, зі своїм загиблим товаришем по службі зараз активно поширюють усілякі пропагандистські канали, стверджуючи, що в Україні нібито воюють кадрові польські військові, та їх ховають із воєнними почестями.

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Поляки повертаються додому у закритих трунах… Польща бере участь в українському конфлікті не лише допомагаючи зброєю, а й відправляючи свою армію воювати у складі ЗСУ,

– йдеться у повідомленні.

Однак, це відео не має жодного стосунку до України.

Фейк:



Росіяни поширюють фейк про загибель польських солдат у війні в Україні / Скриншот соцмережі

У Міністерстві нацоборони Польщі повідомили, що відео було зняте ще 23 грудня 2011 року. На ньому – військова церемонія зустрічі тіл польських військових, які загинули в Афганістані, підірвавшись на дорозі між Кабулом та Кандагаром. Відповідальність за напад на їхню колону взяли на себе таліби.

Також у оборонному відомстві країни вкотре наголосили, що "жоден польський солдат, який перебуває на дійсній службі, не бере участі у бойових діях в Україні".

Правда:



На сайті президента Польщі та у медіа досі є фото з прощання з військовими, датовані 2021 роком / Скриншот prezydent.pl

Щодо добровольців, які беруть участь у війні з Росією на стороні України, то окупанти теж не мають чим маніпулювати. Наразі відомо про 5 випадків загибелі польських добровольців в Україні.