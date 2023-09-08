Истерика Кремля о "вспышке рака" из-за обедненного урана: в Пентагоне и ЕС жестко отреагировали

Штаты впервые предоставят Украине боеприпасы с обедненным ураном. В Кремле уже взбесились от этой новости и начали придумывать новые фейки.

В частности, кремлевская пропаганда придумала, что обедненный уран приведет к "вспышке рака". Чтобы озвучить такую "серьезную" новость на арену цирка даже выпустили Дмитрия Пескова – спикера Путина. Он и принялся озвучивать пугалку.

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Как отреагировали в Пентагоне

Сабина Сингх – спикера Пентагона – во время брифинга опровергла бред Кремля.

Что касается первого вопроса, касающегося влияния снарядов с обедненным ураном на здоровье, я бы возразила российским официальным лицам,

– подчеркнула Сингх.

Спикер добавила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний сделал вывод: нет никаких доказательств того, что снаряды с обедненным ураном вызывают рак. В ВОЗ также не зафиксировали вспышку онкоболезней после воздействия урана или обедненного урана.

Что говорят в ЕС

Петера Стано – спикера по внешнеполитическим вопросам – попросили прокомментировать, не обеспокоен ли официальный Брюссель тем, что Украине предоставляют снаряды с обедненным ураном. На что Стано ответил, что он не беспокоился бы о том, что Украине предоставляют союзники, чтобы государство могло защититься от российской агрессии.

Стано подчеркнул: он бы беспокоился из-за того, что Владимир Путин разыгрывает ядерную карту. В частности, на ЗАЭС. Кроме того, следует волноваться, ведь Россия использует еду как оружие. Чтобы усложнить ситуацию, российские оккупанты наносят удары по инфраструктуре украинских речных портов.