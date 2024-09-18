В России хотели выдать затрофейные ВСУ танки за "кладбище уничтоженной украинской бронетехники"
Российские пропагандисты снова опозорились своей ложью. На этот раз они выдали российские танки за "кладбище уничтоженной украинской бронетехники".
Более того, издание The Insider пишет, что они были не уничтожены, а затрофеены Вооруженными Силами.
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Очередной фейк россиян
Несколько дней назад один из российских пропагандистских телеграмм-каналов показал фото колонны танков, стоящих на обочине дороги. Утверждалось, что это "кладбище украинской бронетехники" в Курской области.
Однако аналитики идентифицировали место съемки. Видео было снято в 2022 году в поселке Мирное Краматорского района Донецкой области, находящегося под контролем Украины. Это не кладбище украинской бронетехники, а затрофейные ВСУ российские танки. Колонна была расположена на центральной улице Мира.
Колонна, которую россияне выдали за украинскую технику: смотрите видео
Фотографии этой колонны были опубликованы еще в октябре 2022 года.
Фотографии колонны, которую россияне выдавали за украинскую бронетехнику / фото Insider
Маркировку можно спутать с треугольником, который наносили ВСУ на свою бронетехнику, зашедшую в Курскую область в августе этого года. Однако, как сообщил The Insider источник в ВСУ, маркировка "круг в треугольнике“ ранее наносилась на технику именно россиянами, – пишут журналисты.
Издание предполагает, что эти танки были захвачены ВСУ во время контрнаступления на востоке Харьковской области в сентябре 2022 года и затем переправлены южнее.