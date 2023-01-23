Экс-глава МИД Польши заявил, что его страна рассматривала раздел Украины: Моравецкий возмущен

Бывший министр иностранных дел Радослав Сикорский отметился циничным заявлением о якобы мыслях польских властей о "разделении Украины" в первые дни вторжения России. На это сразу же отреагировали польские власти.

Как известно, свою возмутительную позицию, подыгрывающую российской пропаганде, Сикорский высказал в эфире Radio Zet.

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Скандальное заявление Сикорского – в лучших традициях российской пропаганды

Там, среди прочего, поднималась тема войны в Украине. В частности, его спросили, верит ли он в то, что правительство "Права и справедливости" некоторое время думало о разделе территории Украины.

Думаю, что в первые десять дней войны был момент сомнений, когда мы все не видели, как все будет, что, возможно, Украина падет. Если бы не героизм Зеленского и помощь Запада, могло произойти разное,

– сказал Сикорский.

Заметим, что именно этот нарратив о якобы разделе Украины соседними государствами часто использует Кремль. Мифу о "разделении Украины между соседями" предшествовало распространение нарратива о ее внутреннем расколе. Пропагандистский нарратив о принципиальных разногласиях между жителями Запада и Востока Украины существовал еще с советских времен.

Сейчас миф о Польше, которая намерена присоединить часть Украины, продвигается на разных уровнях. Кроме Путина, об этом говорили секретарь Совбеза России Дмитрий Медведев, спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова, секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Реакция польских властей

На это заявление отреагировал глава польского правительства Матеуш Моравецкий, отметив, что подобные слова ничем не отличаются от пропаганды.

Бывший министр иностранных дел должен взвешивать слова. Я ожидаю, что он откажется от этих позорных утверждений. Призываю оппозицию отмежеваться от заявления Радослава Сикорского,

– заявил Моравецкий.

Спикер польского правительства Петр Мюллер также раскритиковал Сикорского: "Не меряй людей своей меркой. Это ваша политика была ориентирована на перезагрузку отношений с Россией. Это ваше правительство встречалось с Путиным в Москве".

Добавим, что Польша является безоговорочным лидером поддержки Украины в войне с Россией. Это подтверждает и тот факт, что президент Польши Анджей Дуда 11 января во Львове сообщил, что передаст для Украины 14 танков Leopard. Пока это решение согласовывают с партнерами.