Об этом 24 Каналу рассказал политолог Александр Антонюк. По его словам, польский народ прекрасно знает, что такое восстановление после войны.
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Смена лидерства в Европе
Александр Антонюк объяснил, что поляки прекрасно понимают, что старая Европа, которую олицетворяет сегодня Германия и Франция, оказались в эволюционном кризисе.
"Сейчас на основе той активности, которую осуществляют поляки, балтийские страны, а даст Бог и Украина, можно формировать коалицию, которая станет ключевой в европейской части", – подчеркнул он.
По мнению политолога, это касается и экономики, и населения, и оборонной сферы. Поэтому активность сегодня занимают те страны ЕС, которые относительно молоды, если сравнивать с государствами, которые учреждали Европейский Союз.
Наша война меняет и позиции, и политику, и приоритеты. Она формирует новых лидеров,
– подчеркнул Антонюк.
Он рассказал, что не последней по значению сейчас Великобритания, которая является охранником англосаксонских традиций.
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Личная травма Польши
Александр Антонюк подчеркнул, что у Польши очень хорошая историческая память на генетическом уровне. Потому что Вторая мировая война "прошлась" по стране и народу очень серьезно.
"Их одно время разделил Советский Союз с Германией. Затем и одни, и другие "прокатались" по их территории, выжигая все земли", - рассказал он.
По его словам, Варшава – это разрушенная столица, которая была восстановлена практически с нуля после Второй мировой войны. Польша не по рассказам знает о потере большого количества населения и памятников.
Политолог пояснил, что сегодняшняя страна-союзница Украины прекрасно отдает себе отчет в причинно-следственных связях.
Вспомним 2012 год, когда Россия убила руководство их страны под Смоленском. Это еще одна травма у поляков,
– заметил он.
К тому же поляки не выстраивали тесные отношения с Россией так, как это делали другие страны.
Отличие Польши от Германии
По словам Антонюка, ярким примером тесного сотрудничества является Германия.
Поляки далеки от романтизма, как это есть в Германии,
– подчеркнул он.
Практически со Второй мировой войны Германия и Россия сначала через Советский Союз имели коллаборацию и по бизнесу, и экономическим отношениям.
"Не забываем, что большое количество истеблишмента в Германии – это потомки людей, относящихся к агентурной сети", – пояснил он.
Однако политолог объяснил, что так произошло исторически, это не является претензией. Поэтому позиция немцев однозначна и понятна, но ее поддерживать и толеровать, однозначно, нельзя.
Украина получит Leopard 2 от Польши: что известно
- Президент Польши Анджей Дуда 11 января во Львове сообщил, что передаст Украине 14 танков Leopard.
- Представитель правительства Германии Кристиан Хоффманн заявила, что решение о передаче тяжелых танков Leopard страны должны принимать вместе с союзниками. По ее словам, Польша не посылала официального запроса. Спикер назвала передачу танков немецкого производства без согласия Германии незаконной.
- Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что союзники могут предоставить Украине примерно 100 танков Leopard. Он подчеркнул, что помощь Украине нужна быстро, а если Берлин этому не будет способствовать, то Польша будет действовать самостоятельно.