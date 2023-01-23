Про це 24 Каналу розповів політолог Олександр Антонюк. За його словами, польський народ чудово знає, що таке відбудова після війни.

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Зміна лідерства в Європі

Олександр Антонюк пояснив, що поляки прекрасно розуміють, що стара Європа, яку уособлює сьогодні Німеччина і Франція, опинилися в еволюційній кризі.

"Зараз на основі тієї активності, яку здійснюють поляки, балтійські країни, а дасть Бог і Україна, можна формувати коаліцію, яка стане ключовою в європейській частині", – наголосив він.

На думку політолога, це стосується й економіки, й населення, й оборонної сфери. Тож активність сьогодні займають ті країни ЄС, які є відносно молодими, якщо порівнювати із державами, які засновували Європейський Союз.

Наша війна змінює і позиції, і політику, і пріоритети. Вона формує нових лідерів,

– підкреслив Антонюк.

Він розповів, що не останньою по значенню є наразі Великобританія, яка постає охоронцем англосаксонських традицій.

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Особиста травма Польщі

Олександр Антонюк наголосив, що у Польщі дуже добра історична пам'ять на генетичному рівні. Тому що Друга світова війна "пройшлася" по країні та народу дуже серйозно.

"Їх у свій час розділив Радянський Союз з Німеччиною. Потім і одні, і другі "прокаталися" по їхній території, випалюючи всі землі", – розказав він.

За його словами, Варшава – це зруйнована столиця, яка була відбудована практично з нуля після Другої світової війни. Польща не з розповідей знає про втрату значної кількості населення та історичних пам’яток.

Політолог пояснив, що сьогоднішня країна-союзниця України прекрасно усвідомлює причинно-наслідкові зв’язки.

Згадаймо 2012 рік, коли Росія вбила керівництво їхньої країни під Смоленськом. Це ще одна травма у поляків,

– зауважив він.

До того ж поляки не вибудовували тісних стосунків із Росією так, як це робили інші країни.

Відмінність Польщі від Німеччини

За словами Антонюка, яскравим прикладом тісної співпраці є Німеччина.

Поляки далекі від романтизму, як це є в Німеччині,

– наголосив він.

Практично із Другої світової війни Німеччина і Росія спочатку через Радянський Союз мали колаборацію і по бізнесу, і економічних відносинах.

"Не забуваємо, що велика кількість істеблішменту у Німеччині – це нащадки людей, які мали стосунок до агентурної мережі", – пояснив він.

Проте політолог зосередив увагу, що так сталося історично, це не є претензією. Через це позиція німців однозначна і зрозуміла, але її підтримувати й толерувати, однозначно, не можна.

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