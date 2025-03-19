В Воздушных Силах отреагировали на заявления россиян о "сбитии F-16" над Сумской областью

Российская пропаганда снова придумала фейк о "сбитии" истребителя F-16 над Сумской областью. В Воздушных Силах высмеяли этот фейк.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната. Российская пропаганда снова придумала "победу", на этот раз заявив о якобы сбитии истребителя F-16 Воздушных сил Украины над Сумской областью.

Читайте также Украинские F-16 не могут сражаться "один на один" с российскими Су-35, – Игнат

Российская пропаганда выдумала сбитый F-16

Однако эта информация не соответствует действительности и является очередным фейком кремлевских СМИ.

Вражеские Telegram-каналы массово распространяют ложь, что российские военные якобы уничтожили американский истребитель в воздушном пространстве Украины. На это заявление уже отреагировали в Воздушных Силах ВСУ, отметив, что это очередное произведение фантазии российских пропагандистов.

РАШНпропаганден снова "сбили" наш самолет! На этот раз F-16. "Все цели сбиты!" – путинские отряды накормлены,

– иронично отметил Юрий Игнат.

Он заверил, что украинские пилоты продолжают успешно выполнять боевые задачи.

Информация о сбитии самолета F-16 Воздушных сил ВСУ над Сумской областью - фейк ru-пропаганды,

– отметили также в Центре противодействия дезинформации.

Россия не впервые заявляет о героическом "уничтожении" техники. Ранее кремлевская пропаганда так же "сбивала" HIMARS, Abrams и даже Patriot, пытаясь выдать свои выдумки за реальные успехи на фронте.