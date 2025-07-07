В ВСУ опровергли российский фейк об оккупации села Дачное на Днепропетровщине

Россия запустила фейк, что якобы оккупировала село Дачное в Синельниковском районе Днепропетровской области. Но в Оперативно-тактической группировке войск "Донецк" опровергли это.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное. Бойцы морской пехоты также показали, кто на самом деле контролирует эту территорию.

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Какова ситуация вблизи Дачного

Воины 37 отдельной бригады морской пехоты установили в Дачном украинский флаг.

Поэтому сейчас это село находится под контролем ВСУ. При этом там продолжаются активные бои.

Противник пытается прорваться к населенному пункту. Враг уничтожается,

– сообщил начальник отдела коммуникаций ОТГ "Донецк" майор Артем Мохнач.

Российские штурмы на этом отрезке фронта не прекращаются ни днем, ни ночью.

"Однако сейчас, по состоянию на этот час, ни одна из российских разведывательных и штурмовых групп не находится в населенном пункте Дачное", – отметил старший офицер отделения коммуникаций 37 бригады Денис Бобков.

Военный также добавил, что в их полосе ответственности пока не наблюдается российской тяжелой бронированной техники, а также автомобильной и мотоциклетной.

Штурмовики движутся преимущественно очень маленькими группами.

"Это от 2 до 3 военнослужащих, и пытаются делать все максимально незаметно, максимально тихо, без такого лишнего движения, которое будет видно с помощью беспилотных летательных аппаратов, поэтому они сейчас делают акцент больше на маскировке, чем на скорости перемещения и мобильности", — сказал Денис Бобков.

Оккупацию Дачного также опроверг пресс-офицер Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.