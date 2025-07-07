Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Бійці морської піхоти також показали, хто насправді контролює цю територію.

Дивіться також Диверсія на Чернігівщині та новий прорив на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

Яка ситуація поблизу Дачного

Воїни 37 окремої бригади морської піхоти встановили у Дачному український прапор.

Тож наразі це село перебуває під контролем ЗСУ. При цьому там тривають активні бої.

Противник намагається прорватися до населеного пункту. Ворог знищується,

– повідомив начальник відділу комунікацій ОТУ "Донецьк" майор Артем Мохнач.

Російські штурми на цьому відрізку фронту не припиняються жодного дня і ночі.

"Проте наразі, станом на цю годину, жодна з російських розвідувальних та штурмових груп не перебуває в населеному пункті Дачне", – наголосив старший офіцер відділення комунікацій 37 бригади Денис Бобков.

Військовий також додав, що у їхній смузі відповідальності наразі не спостерігається російської важкої броньованої техніки, а також й автомобільної та мотоциклетної.

Штурмовики рухаються переважно дуже маленькими групами.

"Це від 2 до 3 військовослужбовців, і намагаються робити все максимально непомітно, максимально тихо, без такого зайвого руху, який буде видно за допомогою безпілотних літальних апаратів, тому вони зараз роблять акцент більше на маскуванні, ніж на швидкості переміщення і мобільності", — сказав Денис Бобков.

Окупацію Дачного також спростував пресофіцер Оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктор Трегубов.