Россияне снимают лживый "фильм" о ликвидации украинской ДРГ в Херсонской области, – Генштаб

Кремлевская пропаганда продолжает кормить россиян ложью о том, что у оккупантов на поле боя "все хорошо". В частности, в командовании украинской армии рассказали, что так называемые "журналисты" в Херсонской области снимают материал о якобы уничтожении украинской ДРГ.

В среду, 16 августа, в Генеральном штабе ВСУ рассказали о ситуации на поле боя. Среди прочего там констатировали, что во вражеской армии продолжает падать уровень морального духа. Поэтому пропагандистам приходится снимать сюжеты, построенные на фейках об "успехах российских военных".

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Какое лживое "кино" снимают россияне

Во временно оккупированном населенном пункте Казачьи Лагеря Херсонской области украинская разведка зафиксировала подготовку к проведению съемок пропаганды. Собственно, оккупанты придумали сюжет об уничтожении 150 воинов ВСУ, входивших в состав диверсионно-разведывательной группы, и пытались его "экранизировать".

Отмечена подготовка к проведению съемок российской съемочной группой пропагандистского видео по сюжету "Уничтожение 150 военнослужащих украинской деверсионно-разведывательной группы в местном сельском доме культуры",

– говорится в сообщении Генштаба.

Вместе с тем там отмечено, что в здании, в котором российским пропагандистам "привиделись" украинские военные, по состоянию на 13 августа находились 25 военных российской армии, которых взяли на службу из тюрьмы.

Обратите внимание! Кремль вливает большие ресурсы в то, чтобы не только зомбировать граждан России, но и влиять на наше психоэмоциональное состояние. Информационно-психологические операции (ИПСО) – это то, от чего не застрахован каждый из нас.

Однако тщательная проверка источников, потребление новостей только из надежных изданий и телеграм-каналов может помочь избежать ядовитого влияния российской пропаганды.



Как не поддаваться на ИПСО россиян / Картинка 24 Канала

Три нарратива от России

По мнению руководителя Центра стратегических коммуникаций Игоря Соловея, сейчас Кремль работает на то, чтобы закрепить среди общества искаженные пропагандистские месседжи о: