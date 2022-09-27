Оккупанты придумали абсурдный фейк о заявлении Зеленского, но погорели на мелочи

Оккупанты не устают делать то, что у них удается лучше всего – сеять ложь и фейки. По крайней мере, что делают они это "лучше всех", могут думать разве что сами российские пропагандисты, ведь допускаются элементарные ошибки.

Об очередном фейке и доказательстве бездарности пропагандистов рассказал на брифинге 26 сентября советник руководителя Офиса Президента Сергей Лещенко. Он был посвящен разоблачению пропаганды, лжи и фейков государства-агрессора.

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Бестолковая попытка

Так, на этот раз пропагандисты придумали историю, якобы Владимир Зеленский согласился выполнять минские соглашения, но при соблюдении нескольких условий. А именно, если россия отведет свои войска и прекратит фарс с референдумом.

Этот фейк распространили в телеграм-канале, который имеет около миллиона подписчиков. В сообщении прикрепили скриншот якобы из издания "Радио Свобода". Однако просто убедиться, что это лишь попытка пропаганды – пропагандисты допустили ошибку в названии месяца.



Пропагандисты пытались обмануть подписчиков / Скриншот с видео

Это еще раз доказывает, что российская пропаганда примитивна и рассчитана на наиболее неприхотливую аудиторию, которая не способна проводить даже элементарный критический анализ того, что видит перед своими глазами,

– отметил Сергей Лещенко.

Под конец обращения советник руководителя Офиса Президента призвал:

доверять исключительно проверенным источникам информации;

доверять украинскому телемарафону,

доверять украинскому политическому и военному руководству,

не верить российским пропагандистам.

Смотрите брифинг, посвященный разоблачению пропаганды, полностью: видео

Ложь россии: известные фейки

Пророссийские пропагандисты всячески пытаются убедить, что между Генштабом ВСУ и Офисом Президента есть конфликт. На это Генштаб официально заявил: "Не нужно говорить то, чего нет". А также подчеркнул, что Силы обороны под руководством Владимира Зеленского делают все возможное, чтобы освобождать украинскую землю и сопротивляться. Генштаб считает такие заявления провокацией и попыткой втянуть в дрязги высшее военно-политическое руководство государства, что во время войны недопустимо.

Другой фейк, который пробовали "завирусить", был о том, что якобы украинские власти будут работать с россиянами на временно оккупированных территориях. На это ответила Ирина Верещук и назвала такие заявления абсурдными.

Также россияне известны своими фантазиями об уничтожении украинского вооружения. То они уничтожили всю авиацию Украины в первые дни войны, то 1000 байрактаров. 6 сентября они придумали новую историю – россияне заверили, что уничтожили оружие, которое еще не поставили в Украину. Так, оккупанты "мужественно" разгромили немецкие танки Leopard 2A4 и американские БМП M2 Bradley, которых в Украине еще нет.

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