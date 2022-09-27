Про черговий фейк та доказ бездарності пропагандистів розповів на брифінгу 26 вересня радник керівника Офісу Президента Сергій Лещенко. Він був присвячений викриттю пропаганди, брехні та фейків держави-агресора.

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Недолуга спроба

Так, цього разу пропагандисти придумали історію, що нібито Володимир Зеленський погодився виконувати мінські угоди, але за дотримання декількох умов. А саме, якщо росія відведе свої війська та припинить фарс із референдумом.

Цей фейк розповсюдили у телеграм-каналі, який має під мільйон підписників. У дописі прикріпили скриншот нібито з видання "Радіо Свобода". Проте просто переконатися, що це лише спроба пропаганди – пропагандисти допустили помилку в назві місяця.



Пропагандисти намагалися обманути підписників / Скриншот з відео

Це вкотре доводить, що російська пропаганда є примітивною та розрахована на найбільш невибагливу аудиторію, яка не здатна проводити навіть елементарний критичний аналіз того, що бачить перед своїми очима,

– зазначив Сергій Лещенко.

Під кінець звернення радник керівника Офісу Президента закликав:

довіряти виключно перевіреним джерелам інформації;

довіряти українському телемарафону,

довіряти українському політичному та військовому керівництву,

не вірити російським пропагандистам.

Дивіться брифінг, присвячений викриттю пропаганди, повністю: відео

Брехня росії: відомі фейки

Проросійські пропагандисти всіляко намагаються переконати, що між Генштабом ЗСУ та Офісом Президента є конфлікт. На це Генштаб офіційно заявив: "Не треба говорити те, чого немає". А також наголосив, що Сили оборони під керівництвом Володимира Зеленського роблять все можливе, щоб звільняти українську землю та чинити опір. Генштаб вважає такі заяви провокацією і спробою втягнути у чвари вище військово-політичне керівництво держави, що під час війни неприпустимо.

Інший фейк, який пробували "завірусити", був про те, що нібито українська влада працюватиме з росіянами на тимчасово окупованих територіях. На це відповіла Ірина Верещук та назвала такі заяви абсурдними.

Також росіяни відомі своїми фантазіями про знищення українського озброєння. То вони знищили всю авіацію України у перші дні війни, то 1000 байрактарів. 6 вересня вони придумали нову історію – росіяни запевнили, що знищили зброю, яку ще навіть не поставили в Україну. Так, окупанти "мужньо" розгромили німецькі танки Leopard 2A4 та американські БМП M2 Bradley, яких в Україні ще немає.

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