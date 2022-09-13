Оккупанты придумывают лживые истории о "зверствах ВСУ": вбросы уже делают на скорую руку

Вооруженные Силы Украины стремительно идут в контрнаступление и возвращают под украинский флаг все больше населенных пунктов. В россии паника, поэтому она прибегает к старым привычным ей методам, а именно откапывает лживые методички.

Однако Украина уже привыкла к фейковому контенту врага и только фиксирует все новые и новые случаи. Так, на скорую руку новую историю придумала роспропаганда.

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Старые истории с 2014-го

На этот раз враждебные карманные "эксперты" в очередной раз придумали истории о якобы "зверствах ВСУ". Однако сильно фантазировать они не стали, а просто вытащили историю 2014 года о якобы распятом "мальчике в трусиках" и немного переделали ее. Теперь басня эта о женщине из Изюма, ее сестре и парализованном муже, над которыми так же издевались и которых унижали "каратели и нацисты".

В новой истории лжецов нет видеоряда с "очевидцами и доказательствами". Как предполагают в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности, вероятно, это далеко не последний фейк о "зверствах ВСУ".

Российские пропагандисты фонтанировать такими фейками могут 24 на 7, не умолкая ни на минуту, однако совсем скоро будет интересно наблюдать за попытками их оправданий, когда на освобожденных территориях будут находить места захоронений жертв среди мирного населения и разоблачаться ужасающие факты их оккупации.

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На кого рассчитаны выдумки россиян

Отметим, что такие страшные истории рассчитаны не столько на украинцев, сколько на западное общество. Ведь сейчас россия терпит поражение не только на поле боя, но и страдает от санкций. Именно поэтому ей нужно убедить партнеров Украины в том, что в Украине только одни нацисты, что поставка нам оружия "лишь продолжает войну", что оружие это будет продаваться и что без российского газа якобы Европа не протянет.

Как рассказал аналитик данных ресурса Texty.org.ua Юрий Малахов, российские фейки выглядят качественно, но часто они "палятся" на мелочах. Они создают тематические телеграм-каналы о населенных пунктах, где распространяют разные фейки типа "Украина скоро проиграет", "Киев уже совсем скоро возьмут" и т.д. Дошло до того, что оккупанты создали в даркнете целый фейковый маркетплейс, где разместили объявления о продаже западного оружия якобы от Украины.

В настоящем даркнете оружие не продается или почти не продается. Одно дело – наркотики небольшими партиями, которые легко спрятать. А если продать танк, то ты сразу привлечешь внимание спецслужб всего мира,

– объясняет аналитик.

Однако, как отмечает аналитик, никто в здравом уме не будет продавать западное оружие через даркнет. Ведь тогда вполне реально попасть во внимание спецслужб разных государств.

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