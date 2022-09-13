Однак Україна вже звикла до фейкового контенту ворога, та тільки фіксує все нові і нові випадки. Так, нашвидкуруч нову історію придумала роспропаганда.

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Старі історії з 2014-го

Цього разу ворожі кишенькові "експерти" вчергове придумали історії про начебто "звірства ЗСУ". Однак сильно фантазувати вони не стали, а просто витягли історію 2014 року про нібито розіп'ятого "мальчіка в трусіках" та трішки переробили її. Тепер байка ця про жінку з Ізюма, її сестру і паралізованого чоловіка, над якими так само знущалися та яких принижували "карателі та нацисти".

У новій історії брехунів немає відеоряду з "очевидцями та доказами". Як припускають у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, ймовірно це далеко не останній фейк про "звірства ЗСУ".

Російські пропагандисти фонтанувати такими фейками можуть 24 на 7, не замовкаючи ні на хвилину, однак зовсім скоро цікаво буде спостерігати за спробами їх виправдань, коли на звільнених територіях будуть знайдені місця поховань жертв серед мирного населення та викриватися жахливі факти їхньої окупації.

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На кого розраховані вигадки росіян

Зазначимо, що такі страшні історії розраховані не стільки на українців, як на західне суспільство. Адже зараз росія зазнає поразок не лише на полі бою, а й потерпає від санкцій. Саме тому їй потрібно переконати партнерів України в тому, що в Україні лише одні нацисти, що постачання нам зброї "лише продовжує війну", що зброя ця буде продаватися, та що без російського газу нібито Європа не протягне.

Як розповів аналітик даних ресурсу Texty.org.ua Юрій Малахов, російські фейки виглядають якісно, але часто вони "паляться" на дрібницях. Вони створюють тематичні телеграм-канали про населені пункти, де поширюють різні фейки на кшталт "Україна скоро програє", "Київ вже зовсім скоро візьмуть" тощо. Дійшло до того, що окупанти створили у даркнеті цілий фейковий маркетплейс, де розмістили оголошення про продаж західної зброї нібито від України.

У справжньому даркнеті зброю не продають або майже не продають. Одне діло – наркотики невеликими партіями, які легко заховати. А якщо продати танк, то ти одразу привернеш увагу спецслужб всього світу,

– пояснює аналітик.

Однак, як наголошує аналітик, ніхто в здоровому глузді не буде продавати західну зброю через даркнет. Адже тоді цілком реально потрапити під увагу спецслужб різних держав.

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