Мошенники публикуют фейковые графики отключений света: в Укрэнерго рассказали, где брать информацию

Российские войска ухудшают состояние украинской энергосистемы с каждым массированным ракетным обстрелом. Этим пользуются мошенники и публикуют фейковые графики отключений света.

В Укрэнерго отметили, что они не занимаются публикацией графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальных ресурсах.

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В Укрэнерго рассказали кому нельзя верить

В Укрэнерго рассказали, что мошенники начали использовать логотип и название их компании в собственных целях. В частности, они распространяют фейковые сообщения об отключении света.

Для распространения фейковой информации используется телеграмм-канал, который информирует о движении ракет или дронов во время воздушных тревог.

Сообщение, которое распространяют мошенники / фото Укрэнерго

Напоминаем, что Укрэнерго не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя,

– отметили в Укрэнерго.

Также актуальную информацию о состоянии энергосистемы можно зайти на официальных страницах Укрэнерго в Facebook и Telegram.

Состояние энергосистемы Украины: последние новости