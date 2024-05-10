Мошенники публикуют фейковые графики отключений света: в Укрэнерго рассказали, где брать информацию
Источник:Укрэнерго
Российские войска ухудшают состояние украинской энергосистемы с каждым массированным ракетным обстрелом. Этим пользуются мошенники и публикуют фейковые графики отключений света.
В Укрэнерго отметили, что они не занимаются публикацией графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении можно отслеживать на официальных ресурсах.
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В Укрэнерго рассказали кому нельзя верить
В Укрэнерго рассказали, что мошенники начали использовать логотип и название их компании в собственных целях. В частности, они распространяют фейковые сообщения об отключении света.
Для распространения фейковой информации используется телеграмм-канал, который информирует о движении ракет или дронов во время воздушных тревог.
Сообщение, которое распространяют мошенники / фото Укрэнерго
Напоминаем, что Укрэнерго не публикует никаких графиков. Актуальную информацию об энергоснабжении вы можете отслеживать на официальном сайте вашего облэнерго или в вашем личном кабинете потребителя,
– отметили в Укрэнерго.
Также актуальную информацию о состоянии энергосистемы можно зайти на официальных страницах Укрэнерго в Facebook и Telegram.
Состояние энергосистемы Украины: последние новости
- В Центрэнерго считают, что из-за обстрелов ситуация в энергосистеме Украины может стать критической. В частности, там заявляют, что придется прибегнуть к веерным отключениям
- На данный момент более 70% украинской энергетической генерации разрушены, повреждены или находятся под оккупацией. По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, особенно критическими являются повреждения ДнепроГЭС.
- В то же время в Укрэнерго предлагают новый подход к энергетической безопасности. Говорится о том, что эффективность ударов по украинской энергетике можно существенно снизить благодаря децентрализации генерации.