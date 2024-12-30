Не удалось подтвердить неправомерность получения инвалидности ни одного из прокуроров Хмельницкой области

Недавно разгорелся скандал вокруг МСЭК в Хмельницкой области. Тогда обнаружили, что среди прокуроров этого региона рекордное количество полученных инвалидностей.

Офис Генерального прокурора не смог подтвердить факт фейкового получения инвалидности ни одного из 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры, то есть все они продолжают работать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ЦПК.

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Что известно о деле

Недавно журналист Юрий Бутусов обнародовал информацию о наличии инвалидности у рекордного числа прокуроров Хмельницкой прокуратуры. Это произошло после того, разгорелся скандал с руководительницей Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы.

Центр противодействия коррупции узнал, что ни один факт неправомерного получения инвалидности 67 прокуроров Хмельницкой прокуратуры не удалось подтвердить.

Это связано с ограниченным количеством средств служебного расследования, которые позволили бы объективно подтвердить или опровергнуть опубликованную в СМИ информацию об использовании прокурорами органов прокуратуры своих служебных полномочий или служебного статуса.

Владимир Зеленский 30 декабря подписал закон о ликвидации МСЭК. Вместо старой коррупционной системы вводится новая цифровая система оценки функционирования.