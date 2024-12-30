Офіс Генерального прокурора не зміг підтвердити факт фейкового отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тобто всі вони продовжують працювати. Про це пише 24 Канал із посиланням на ЦПК.

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Що відомо про справу

Нещодавно журналіст Юрій Бутусов оприлюднив інформацію про наявність інвалідностей у рекордного числа прокурорів Хмельницької прокуратури. Це сталось після того, розгорівся скандал із керівницею Хмельницької МСЕК Тетяни Крупи.

Центр протидії корупції дізнався, що жоден факт неправомірного отримання інвалідностей 67 прокурорів Хмельницької прокуратури не вдалося підтвердити.

Це пов'язано із обмеженою кількістю засобів службового розслідування, які дозволили б обʼєктивно підтвердити або спростувати опубліковану в медіа інформацію про використання прокурорами органів прокуратури своїх службових повноважень або службового статусу.

Володимир Зеленський 30 грудня підписав закон про ліквідацію МСЕК. Замість старої корупційної системи запроваджується нова цифрова система оцінювання функціонування.