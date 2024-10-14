Письма о минировании по всей Украине: "Схемы" рассказали об авторах угроз и их мотивах

В понедельник, 14 октября, в ряде городов по всей Украине сообщили о минировании государственных учреждений, учебных заведений, редакций и других объектов. Впоследствии выяснилось, что в этих "минированиях" ожидаемо есть российский след.

Отправитель письма с угрозами просит считать якобы "виновными" авторов расследования о спецслужбах России. Об этом говорится в материале "Радио Свобода".

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Кто причастен к фейковым минированиям в Украине

Письмо с сообщением о "заминировании" подписал человек, который назвал себя представителем "террористической группы", по названию одноименного телеграм-канала. По словам журналистов, в этом канале активно распространяются призывы жечь авто украинских военных и преследовать представителей ТЦК. За такую "работу" там предлагают от 100 долларов.

Также в этом письме упоминаются журналистки "Радио Свобода" Ирина Сысак и Валерия Егошина, а также фрилансер Юлия Химерик. Авторы угроз указали, что именно на них "возлагают вину" за якобы будущие теракты.

Интересно, что недавно эти журналистки опубликовали расследование о том, как вражеские спецслужбы вербуют украинцев для поджогов автомобилей.

Мы не можем объяснить мотивацию этих возмутительных угроз. Мы не поддаемся запугиванию и поддерживаем наших журналистов, которые будут продолжать информировать украинскую аудиторию бесстрашно и беспристрастно. Мы также готовы всячески сотрудничать с органами власти в их расследованиях,

– заявил президент "Радио Свобода" Стивен Капус.

Расследователи "Схем" выяснили, что установочные данные отправителя письма с угрозами совпадают с данными лица, проживающего в Крыму и имеющего российский паспорт.

Ранее в Национальной полиции заявили, что правоохранители проводят проверку на объектах, по которым поступили анонимные сообщения о заминировании.