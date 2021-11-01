Фейковые отзывы покупателей: как россияне зарабатывают на украинских антивакцинаторах

В телеграм-каналах России распространяется покупка COVID-сертификатов. Однако российские мошенники торгуют не собственными документами, а украинскими.

В схеме участвуют внутренние COVID-сертификаты Украины, которые можно сгенерировать в приложении "Дія". Интернет-аферисты продают их украинцам, хоть сами находятся в России.

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"Использование" сертификата в Новосибирске

В одном из российских телеграм-каналов есть немало видео с положительными отзывами от клиентов, которые якобы приобрели COVID-сертификат. Однако на видео не украинцы, а россияне.

Схему обнаружила журналистка Инна Попович. Она заметила, что на одном из видео клиентка Яна Огоркова рассказала, что купила сертификат в приложении "Дія" и всем довольна. Однако на самом деле покупательница не из Украины, а России.

Яну с ее прямым признанием можно было бы найти и привлечь к ответственности за использование поддельных документов. Однако дело в том, что она живет в российском Новосибирске и априори использовать Дію не может,

– отметила Попович.

Украинские антивакцинаторы доверяют псевдо отзывам и покупают COVID-сертификаты. Однако в конце аферы покупатели остаются ни с чем.

Псевдо отзыв россиянки с нелегального телеграм-канала: смотрите видео

Приложение "Дія": последние новости

На выборах 31 октября 2021 года нельзя было проголосовать с паспортом в приложении Дія. В Центризбиркоме рассказали, что для получения бюллетеня для голосования нужно было иметь паспорт в виде книжечки или ID-карточку.

На портале "Дія" будет возможность регистрировать лиц относительно исполнения воинской обязанности. Там будет информация, которая есть в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

В сети распространялось фейковое приложение "Дія", в котором можно свободно редактировать документы такие, как паспорт и сертификат вакцинации. Уже через несколько дней киберполиция обнаружила и задержала мошенника. Им оказался 21-летний парень.

Текст публикации Инны Попович:

Девушка на фото – Яна Огаркова. Это скриншот с видео, на котором она рассказывает, что купила сертификат в Дія за 2200 гривен. Успешно его использует и в аэропорту и еще где-то там, где нужно. Это видео выложил у себя один телеграм-канал (не буду рекламировать), который и продает COVID-услуги любого образца.

Яну с ее прямым признанием можно было бы найти и привлечь к ответственности за использование поддельных документов. Однако дело в том, что она живет в российском Новосибирске и априори использовать Дію не может. Говорит по-русски и все ведутся, ведь у нас это норм. Еще один нюанс к важности украинского языка в Украине.

Доверчивые (хитро**пи) украинцы переводят деньги на москальские кошельки. Тут даже не жалко. Жаль, что Россия продолжает упорно лезть в наши дела.