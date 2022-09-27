Вместо гитлеровского "референдума" 1939-го россия повторит только пулю в голове диктатора

В международном праве можно выделить две разновидности народных голосований: референдум и плебисцит. Далее читайте в эксклюзивном блоге для сайта 24 канала.

Это – не референдум

В истории и праве плебисцит утвердился как несправедливое и несвободное голосование в недемократической политической системе. Это любимый прием Наполеона Бонапарта, Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини. На таком "волеизъявлении" отказ от предложения диктатора немыслим.

Интересное Эта война будет пылать до нашей победы, переждать не получится ни у кого

Несмотря на то, что Лига наций и ООН рассматривают плебисцит как голосование по территориальным изменениям, успешные плебисциты удалось провести только в ходе деколонизации. Плебисциты сконфузились как механизм разрешения территориальных споров, о чем красноречиво свидетельствуют неудачные потуги решить вопрос индо-пакистанского или пакистано-индийского Кашмира.

Со своей стороны референдум является формой народного волеизъявления. Он может быть обязательным или факультативным. В последнем случае такой народный опрос иногда также называют плебисцитом, указывая на его совещательный характер.

Предварительный теоретический экскурс должен вдохновить читателя на мысль: экспресс-голосование под дулом автомата на временно оккупированных территориях, начиная с 16 марта 2014 года, – не референдум, а плебисцит – консенсуальная аннексия.

Советуем дагестан – первая ласточка, для путина назревает очень плохая ситуация

Маразм диктаторов

История плебисцитов свидетельствует: диктаторы разыгрывают события по одинаковому сценарию. В 1791 году аннексия Авиньона и Венейссена произошла даже после отрицательных решений народного голосования. Анексируя Ниццу, плебисцит провели уже после законодательной процедуры для призрачного узаконивания этого факта. В дальнейшем империалисты обеспечивали голосование на плебисцитах через сосланных наблюдателей, подкуп, военное давление. Интересно ли было хотя бы раз мнение населения территории, которую планировал захватить оккупант?

Ответ следует искать в формулировках вопросов для таких плебисцитов. В 2014 году украинцев Крыма лишили альтернативы остаться в составе Украины, предложив псевдогосударственность или включение в рф. В 2022 году подход не изменился, однако количество вопросов сократилось вдвое: теперь либо в россию, либо… все так же в россию.

Правовая сторона

Что "референдум" в Крыму, что плебисциты на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей не отвечают как национальному, так и международному праву.

Международное гуманитарное право настаивает на обязанности оккупационного государства обеспечить применение украинских законов на оккупированных территориях. Согласно статье 73 Конституции Украины, вопросы об изменении территории нашего государства решаются исключительно всенародным референдумом.

Согласно статье 20 Закона Украины "О всеукраинском референдуме", проведение всенародного референдума во время военного положения запрещено. Поэтому никаких обязательных голосований в отдельной области или в ее части с целью отделения от Украины провести невозможно, в частности, во время вооруженного конфликта.

Важно Время Героев, или Из первых уст об освобождении Харьковщины от "русского мира"

Основополагающим принципом международного права является принцип территориальной целостности, который дополняется принципом нерушимости границ. Любые территориальные споры государства должны передаваться на рассмотрение компетентных органов, поскольку такие споры угрожают международному миру и безопасности.

россия никогда не заявляла территориальных претензий Украине, но решила исказить принцип самоопределения народов для аннексии наших областей. Дело только в том, что в Донецке, Херсоне, Запорожье и Крыму – лишь украинский народ. Взгляните на Конституцию Украины: независимо от происхождения, все граждане – украинский народ. Поэтому и права на самоопределение у областей нет.

Недоразумение, которое имело место с 23 по 27 сентября на временно оккупированных территориях, как и "референдум" в Крыму, не признается международным сообществом. Это не его добрая воля, а конкретное международное обязательство. Не помогут ситуации даже незаконные "международные наблюдатели". Следовательно, к другим последствиям, чем международная ответственность, для россии такие плебисциты не приведут.

Стоит прочесть Почему украинцам не стоит спешить танцевать на воображаемой могиле россиян

Зачем россии эта клоунада

Анексия временно оккупированных территорий должна была напугать Украину и мир возможным введением в действие нескольких рашистских доктрин: во-первых, национальной безопасности, включая применение ядерного оружия, во-вторых, коллективной безопасности в пределах Союзного государства вместе с "легитимным" вступлением в вооруженный конфликт беларуси, которая уже давно является его стороной. Однако россия успела продемонстрировать на примере Крыма, как будет реагировать на удар по "ее территории" – тик-токами, твиттерами и реалитишоу.

Впрочем, такие плебисциты влекут нарушение прав человека: вместе с бюллетенями из домов забирают для принудительной мобилизации также мужчин, а аннексия приведет к распространению российского правового поля и интенсификации навязывания российского гражданства, а, следовательно, полного бесправия в личной, профессиональной и в политической сфере.

Интересное – оккупанты заставляют людей голосовать на псевдореферендумах под дулами автоматов: смотрите видео

рф стремится торговаться и повторить сценарий с "референдумом" в Австрии в 1939 году, но, похоже, в россии немецким будет только завершение: с пулей в голове диктатора.