Почему нельзя недооценивать врага

Бесчисленное количество мемов о мобилизации в россии – это краткосрочное успокаительное и долгосрочное заблуждение. Вспомните, как в начале полномасштабного вторжения мы массово смеялись над "российскими ваньками", что очень недооценивает врага и обесценивает подвиг ВСУ.

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путин заливает о "частичной мобилизации" в 300 тысяч человек, но мы же – не российское общество, мы не верим словам безумного диктатора. Речь идет о полноценной мобилизации, которая может достичь миллиона человек! И неважно, что у них нелепая форма, они не умеют пользоваться унитазом и впервые видят стиральную машинку. У россии до сих пор много денег, ресурсов, техники, боеприпасов и, к сожалению, довольно неплохие иранские беспилотники. В долгосрочной перспективе количество людей будет преобразовываться в качество. Это тупая бесчеловечная сталинская стратегия, которая, тем не менее, дает свои плоды.

Недооценивать врага – это заведомо плохая идея. Не время слушать сладкий шепот Арестовича и расслабляться. Это путь к проигрышу, а нам – в другую сторону. Если даже не считать вероятно плохую подготовку россиян, они получают дополнительную рабочую силу, которая может копать, эвакуировать, ездить, доставлять, коммуницировать, готовить, лечить, удерживать оккупированные территории и так далее. Это сотни тысяч здоровых, отдохнувших россиян на фоне уже немного уставших украинских военных. Извините, но постоянное отсутствие нормального сна, плохое питание, в лучшем случае холодный душ и пребывание как не в земле, так в сыром подвале истощает.

Что это значит для нас (для всех нас)? Победа в войне – это не только забота ВСУ и власти. Нельзя допускать мнение, что черную в прямом и переносном смысле работу кто-то сделает вместо нас, а мы выйдем на парад победы в вышиванках. Чтобы добраться до победного бутона роз, придется изрядно обколоть колючками руки.

По российским телеграмм-каналам я вижу, что слабое волонтерское движение набирает обороты. Чем большее количество семей затронет война, тем больше людей может сплотиться. Опять же, мемы о "гробовой ладе" – это классно, но смотрите пункт №1.

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Четыре правила войны до победы

Наша формула – сплоченность и подготовленность.

1. Меньше ср*чей, а больше объединения вокруг общего. Выборы, политические междоусобия и конкуренцию за лучшего волонтера нужно отставить до победы.

2. Волонтерство во всех возможных формах и вариациях – военным и гражданским, дронами и спальниками, большим фондам и волонтерам-одиночкам, гривней / временем / рабочей силой / лайком / распространением / комментом etc.

3. Запасаться: сухпай, вода, свечи, фонари, сухое горючее, горелки, павербанки, термобелье, теплые спальники, карематы, теплая и комфортная (а не просто красивая) одежда.

4. Учиться: тактическая медицина, обращение с оружием, управление дроном, спорт и так далее – это must have новой реальности.

Я не претендую на истину в последней инстанции, но считаю, что участие в войне подавляющего большинства мужчин – это вопрос времени. Женщин – пока по собственному желанию. Но это время, выигранное для нас кровью ВСУ, чтобы мы успели подготовиться.

Собрать одного военного базовыми вещами – это +/- 150 тысяч гривен. Чтобы это не стало неожиданностью, лучше самому понемногу собирать все необходимое: подогнанная качественная одежда, дорогая военная обувь (потому что размеры тоже трудно найти), баллистический шлем FAST, плитоноска с плитами 6 уровня защиты, рюкзак, аптечка и еще миллион разных нужных штук.

Спорт типа crossfit должен стать привычкой, навыки обращения с оружием доведены до автоматизма, а наложение турникетов происходить за 20 секунд с закрытыми глазами.

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Задача – не устать от войны

Это новая реальность, и если вы все же выбрали путь жизни в Украине, нужно быть готовым. Государство не сможет спасти всех. Как взрослые сепарированные люди, мы должны полагаться исключительно на себя.

Я не отрицаю необходимости продуцирования мемов и "нормальной" жизни, насколько это возможно. Более того, сама наслаждаюсь фотками с путешествий людей – одной из немногих вещей, которые действительно делали меня счастливой. Эти элементы "нормальной" жизни помогают не сойти с ума.

Но параллельно нужно много работать (главным образом на армию) и ни при каких обстоятельствах не выпускать войну из информационной повестки дня. Иначе есть все шансы снова "устать от войны", чем ослабим позиции ВСУ. Мы не имеем права предать их – они держат небо нашего "сегодня".

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