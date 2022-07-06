Первый этап информационной войны России полностью провалился, – Миський

Где-то за месяц до полномасштабного вторжения "Детектор медиа" зафиксировал более 100 новых и анонимных телеграм-каналов, созданных с очень большой привязкой к местности. Именно поэтому речь идет о том, что российская пропаганда готовилась к психологическому влиянию на население заранее.

Об этом 24 каналу рассказал программный директор "Детектор медиа" и эксперт по адвокации и медиа Вадим Миський. Он также отметил, что появилось немало страниц, например, "Подслушано в Харькове" – это некий телеграм-канал, где слухи распространяются быстрее правдивой информации.

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"В основном через такие ненадежные каналы оказывают большое влияние на сознание граждан, чтобы деморализовать общество, посеять панику и заставить вас сомневаться в правдивости той или иной уже реальной информации", – отмечает специалист.

Российская пропаганда готовилась заранее

По его словам, таких каналов в Telegram было создано на всей территории Украины очень много – Харьков, Днепр, Одесса, Киев. Да и почти в каждом маленьком городе был такой.

Уже сейчас эти каналы продвигают нарративы "победобесия" и "русского мира". Безусловно, российская пропаганда готовилась к такому "серому" влиянию еще очень давно. Но, к счастью, в тех условиях, где Украина контролирует территорию и где находится украинская армия – на этих территориях такие вещи не приживаются.

– отмечает Вадим Миський.

Российские методы влияния все же не для нашей страны, потому что люди не доверяют такой откровенной лжи и не стали ждать оккупантов с хлебом-солью, говорит специалист из "Детектор медиа".

"Ни в одном городе Украины нет той реакции, которую ожидали россияне – даже на Донбассе или на юге. Поэтому довольно уверенно можно сказать, что первый этап информационной войны, которую ведет против нас Россия – они проиграли", – резюмирует Городской.

Россия уже давно использует фейки в пропаганде

Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко назвал основные фейки Кремля за последнее время:

в Северодонецке Украина планировала построить военную базу НАТО. Это нереально, потому что наше государство даже не является государством-членом или кандидатом в Альянс;

Польша хочет "расчленить" Украину. Об этом Россия заявила, чтобы "объяснить" свои захватнические действия. На самом деле Польша не хочет разделить Украину.

Подробно о подготовке российской машины пропаганды к войне – смотрите видео