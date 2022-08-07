На фейковый референдум жителей Луганской области завлекают продуктами и водой

российские захватчики быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму в Луганской области. Уже определились с местами проведения и активно агитируют население.

Фейковый референдум жителей Луганской области: детали от Гайдая

Захватчики фактически заставляют людей идти на псевдореферендум за еду и воду. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Так, по словам Гайдая, россияне быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму.

На фейковый референдум они привлекают продуктами, водой, строительными материалами. Также обещают местному населению хорошую жизнь с экрана передвижного телевизора – он целый день промывает мозги населению в оккупированных городах.

Своего рода это – шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первичные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет – умирайте, и без вас результат нарисуем",

– подчеркнул глава Луганской ОГА.

Он также добавил, что оккупанты уже составляют реестр помещений, где проведут выборы без выбора. В каждом населенном пункте уже появились пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос.

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Гайдай о зиме в Луганской области

Оккупанты уничтожили инфраструктуру в Луганской области, поэтому в регионе ожидают катастрофу во время отопительного сезона. На захваченных территориях россияне ничего не делают для того, чтобы люди могли нормально перезимовать.