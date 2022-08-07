На фейковый референдум жителей Луганской области завлекают продуктами и водой
Источник:телеграм Сергея Гайдая
российские захватчики быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму в Луганской области. Уже определились с местами проведения и активно агитируют население.
Фейковый референдум жителей Луганской области: детали от Гайдая
Захватчики фактически заставляют людей идти на псевдореферендум за еду и воду. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Главное Ракетный обстрел Харькова, вопиющие потери врага на Юге: основное за 165 день войны
Так, по словам Гайдая, россияне быстрыми темпами готовятся к псевдореферендуму.
На фейковый референдум они привлекают продуктами, водой, строительными материалами. Также обещают местному населению хорошую жизнь с экрана передвижного телевизора – он целый день промывает мозги населению в оккупированных городах.
Своего рода это – шантаж. "Мы вам поможем удовлетворить первичные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет – умирайте, и без вас результат нарисуем",
– подчеркнул глава Луганской ОГА.
Он также добавил, что оккупанты уже составляют реестр помещений, где проведут выборы без выбора. В каждом населенном пункте уже появились пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос.
Смотрите больше в видео:
Гайдай о зиме в Луганской области
Оккупанты уничтожили инфраструктуру в Луганской области, поэтому в регионе ожидают катастрофу во время отопительного сезона. На захваченных территориях россияне ничего не делают для того, чтобы люди могли нормально перезимовать.
Гайдай заявил, что физически и технически можно подвести газ в крупные города Луганской области, но, чтобы наладить коммуникации, нужно ежедневно работать полгода и вложить много денег.
К сведению – россияне в Луганской области усилили мобилизацию: смотрите видео