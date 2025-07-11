В Харьковском экопарке выращивают двух белых тигрят: кадры с малышами

В апреле в Харьковском "Фельдман Экопарке" родились тигрята: Декстер и Дакота. В природе таким тиграм выжить сложно, им помогают расти в зоо– и экопарках мира, в частности в Украине. Они стали второй парой двойняшек, которые появились на свет в экопарке за период широкомасштабной войны.

Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко рассказала, что мать тигрят Альба не смогла их кормить, поэтому этим начали заниматься ветеринары экопарка. Сейчас малышам почти три месяца, их кормят молоком из детских бутылочек и дают мясо.

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Декстер и Дакота: тигрята, которые выросли под звуки войны

Собака породы питбуль по кличке Чили стала верным другом для Декстера и Дакоты, потому что согревала их новорожденных. Теперь на прогулки они выходят вместе, люди удивляются такой дружбе. Экопарк – место, где очень слышно обстрелы, но несмотря на это маленькие тигрята росли под эти звуки, поэтому уже на них не обращают внимания.

Дакота более резвая и игривая, а Декстер сейчас такой себе "сыночек". Однако проходит два – три дня и их характеры меняются очень быстро. Моя дочь участвовала в их вскармливании, наши руки были все в царапинах до крови. Когти у них сейчас уже очень большие,

– озвучила Людмила Ермохина, ветеринарный врач экопарка.

Пресс-секретарь экопарка Елена Клименко рассказала, что Декстер и Дакота, как дети. Могут долгое время бегать по зеленой траве и играть, а потом резко закрыть глаза и заснуть.

"Для людей белые тигры, которые не в вольере, а вот так бегают по газону – нечто необычное, поэтому конечно они останавливаются, хотят их погладить. Делать всем это нельзя, потому что это все же животное, которое имеет личные границы, предпочтения: кто-то им нравится, кто-то нет", – озвучила Елена Клименко.

Белые тигрята Декстер и Дакота

Харьковский "Фельдман Экопарк" – это место, которое до сих пор не восстановилось от обстрелов. Очень большая его территория пока остается поврежденной. Пока неизвестно, когда найдутся финансы, чтобы восстановить ее. Экопарк стал своеобразным местом для реабилитации, ведь с прифронтовых населенных пунктов и передовой сюда везут раненых животных, где им помогают выздороветь, а затем найти дом и заботливых хозяев.