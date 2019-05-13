Феномен быстрого экономического роста Южной Кореи: интересные факты

Южная Корея – экономическое чудо, которое произошло за одно поколение. В 1953 году здесь только завершилась война. Сейчас страна – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.

Вот несколько фактов о Южной Корее, которые расскажут о ее достижениях и так называемом феномене, благодаря которому удалось достичь такого уровня экономики.

Читайте также: Сколько стран отказались от полиэтиленовых пакетов и чем их можно заменить

Главные достижения:

• Южная Корея – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.

• На 5 месте в мире по экспорту высокотехнологичной продукции.

• Это родина Hyundai, Samsung, Kia и LG.



Южная Корея – родина Hyundai

• Южная Корея практически не имеет природных ископаемых, в частности, газа и нефти.

• А 70% продуктов импортирует из других уголков мира.

Феномен быстрорастущей экономики:

► Феномен в том, что ставку правительство сделало на свой единственный ресурс – людей.

► Корейцы исключительно трудолюбивы и принципиальны. Работают по 10 часов в день, имеют один выходной в неделю.

► Корейцы не покупают японские товары, потому что Япония – бывший оккупант.



Корейцы ответственные работники

► Руководство страны заставило богатых корейцев инвестировать в промышленность.

► Власть поддержала бизнес льготными кредитами и госзаказами.

► Как следствие, страну назвали примером успешного вмешательства правительства государства в экономику.



Экономическое чудо в Южной Корее произошло за одно поколение