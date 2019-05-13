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      Феномен быстрого экономического роста Южной Кореи: интересные факты

      Інститут просвіти 31 Читати новину українською

      Южная Корея – экономическое чудо, которое произошло за одно поколение. В 1953 году здесь только завершилась война. Сейчас страна – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.

      Вот несколько фактов о Южной Корее, которые расскажут о ее достижениях и так называемом феномене, благодаря которому удалось достичь такого уровня экономики.

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      Главные достижения:

      • Южная Корея – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.

      • На 5 месте в мире по экспорту высокотехнологичной продукции.

      • Это родина Hyundai, Samsung, Kia и LG.

      південна корея
      Южная Корея – родина Hyundai

      • Южная Корея практически не имеет природных ископаемых, в частности, газа и нефти.

      • А 70% продуктов импортирует из других уголков мира.

      Феномен быстрорастущей экономики:

      ► Феномен в том, что ставку правительство сделало на свой единственный ресурс – людей.

      ► Корейцы исключительно трудолюбивы и принципиальны. Работают по 10 часов в день, имеют один выходной в неделю.

      ► Корейцы не покупают японские товары, потому что Япония – бывший оккупант.

      корейці
      Корейцы ответственные работники

      ► Руководство страны заставило богатых корейцев инвестировать в промышленность.

      ► Власть поддержала бизнес льготными кредитами и госзаказами.

      ► Как следствие, страну назвали примером успешного вмешательства правительства государства в экономику.

      південна корея
      Экономическое чудо в Южной Корее произошло за одно поколение

      південна корея
      Сегодня страна среди 12 сильнейших по объему ВВП в мире

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      Теги: Южная Корея Інститут просвіти
      Источник: 24 канал
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