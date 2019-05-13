Феномен быстрого экономического роста Южной Кореи: интересные факты
Южная Корея – экономическое чудо, которое произошло за одно поколение. В 1953 году здесь только завершилась война. Сейчас страна – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.
Вот несколько фактов о Южной Корее, которые расскажут о ее достижениях и так называемом феномене, благодаря которому удалось достичь такого уровня экономики.
Читайте также: Сколько стран отказались от полиэтиленовых пакетов и чем их можно заменить
Главные достижения:
• Южная Корея – среди 12 сильнейших по объему ВВП стран мира.
• На 5 месте в мире по экспорту высокотехнологичной продукции.
• Это родина Hyundai, Samsung, Kia и LG.
Южная Корея – родина Hyundai
• Южная Корея практически не имеет природных ископаемых, в частности, газа и нефти.
• А 70% продуктов импортирует из других уголков мира.
Феномен быстрорастущей экономики:
► Феномен в том, что ставку правительство сделало на свой единственный ресурс – людей.
► Корейцы исключительно трудолюбивы и принципиальны. Работают по 10 часов в день, имеют один выходной в неделю.
► Корейцы не покупают японские товары, потому что Япония – бывший оккупант.
Корейцы ответственные работники
► Руководство страны заставило богатых корейцев инвестировать в промышленность.
► Власть поддержала бизнес льготными кредитами и госзаказами.
► Как следствие, страну назвали примером успешного вмешательства правительства государства в экономику.
Экономическое чудо в Южной Корее произошло за одно поколение
Сегодня страна среди 12 сильнейших по объему ВВП в мире