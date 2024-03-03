Горячая ночь в Крыму: оккупанты заявили о массированной атаке беспилотниками

Ночью 3 марта на территории временно оккупированного Крыма было довольно "тревожно". Местные заявляли о мощных взрывах, прилете в районе нефтебазы в Феодосии и перекрытых дорогах.

Об этом сообщали в местных телеграм-каналах. Кроме того, российское минобороны уже отчиталось об “успешном отражении атаки”, передает 24 Канал.

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Тревожная ночь для оккупантов

Местные телеграм-каналы писали, что взрывы не утихали более часа, а некоторые – жаловались на постоянный пролет беспилотников. Более того, оккупанты также не на шутку испугались, ведь начали перекрывать движение для транспорта.

Традиционно, во время воздушной тревоги на полуострове перекрывали движение по Крымскому мосту. После взрывов в Феодосии на утро перекрыли движение транспорта в районе "Тавриды". Оккупанты в сети опубликовали карту и предложили несколько путей для объезда.

В то же время в российском минобороны уже заявили о массированной атаке беспилотников. Оккупанты отчитались, что "Крым пытались атаковать 38 беспилотников". Традиционно, российские военные заявили об успешной работе "пе-ве-о", которая "сбила" все беспилотники. Впрочем, возникает вполне логичный вопрос – если "все сбили", то почему перекрывают движение вблизи Феодосии, где ночью раздавались мощные взрывы, а местные видели десятки карет скорой и пожарных.

В Феодосии взрывы раздавались вблизи нефтебазы

Местные жители в сети жаловались на мощные взрывы в Феодосии. Так, они заявляли, что от взрывов содрогались окна и стены. На опубликованных видео также слышно мощные взрывы, а также видно вспышки от поражения объекта.

Впрочем, некоторых жителей Крыма больше беспокоили взрывы именно потому, что они мешали спать. Мол, воскресенье, не у всех выходной день, а оккупантам хочется отдохнуть.



В местных каналах жалуются на взрывы / Скриншот из сети

Вероятно, под ударом оказалась нефтебаза оккупантов во временно оккупированном Крыму. Такое мнение возникло у местных жителей после того, как кареты скорой и пожарные начали ехать десятками в район нефтебазы, где раздавались взрывы.

Местные жители зафиксировали взрывы возле нефтебазы: смотрите видео (Внимание! Присутствует ненормативная лексика! 18+)

Сейчас официальной информации о том, действительно ли была поражена нефтебаза в Феодосии, нет.