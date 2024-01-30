Все выжившие животные будут с нами до конца: как ферма из Херсонщины переехала из-под обстрелов

Ферма "Лиманская коза", основанная херсонцами Еленой и Валентином Белозоренко на Станиславских кручах, пережила 8,5 месяцев российской оккупации, а затем почти год жила под постоянными обстрелами.

В сентябре ZAXID.NET рассказывал как супруги накрывали собой коз во время взрывов тушило пожары и восстанавливало хозяйку, продолжая варить эксклюзивные сыры. Уже через месяц "Лиманская коза" смогла переехать в более безопасное место на Киевщине в полном составе, а это более 20 коз 11 собак и 10 кошек. Издание рассказало о чудо-переезде и как ферма выживает на новом месте благодаря неравнодушным людям.

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Звонок за звонком

После публикации о ферме на ZAXID.NET активно последовали заказы на крафтовые козьи сыры рассказала Елена Белозоренко. В течение октября появилось около 20 новых клиентов, почему женщина радовалась, ведь нужны были средства на восстановление хозяйки после обстрелов. А уже через месяц "Лиманская коза" сообщила о переезде в село Гвоздов в Киевской области.

"Ни одна община не могла нас принять в полном составе, поэтому мы даже забыли об этом думать. А потом произошло чудо только через неделю мы со всеми животными переехали. Это было тяжело, но нам удалось" рассказывает Елена Белозоренко.



Елена Белозоренко на новом месте / Фото ZAXID.NET

20 октября женщина ехала в Киев навестить дочь. Тогда ей позвонила незнакомая девушка и сказала что, прочла о "Лиманской козе" следящего за ней в соцсетях и хочет помочь: предложить для переезда свою дачу под Киевом.

"Раз еду в Киев можно сразу посмотреть" подумала Елена.

Сразу после этого Елене позвонила также давняя коллега и сказала, что ее сестра имеет знакомых в Киевской области, которые являются владельцами пустой фермы. "Набирай их прямо сейчас!" приказала подруга. Елена Белозоренко так и сделала, а на следующий день уже ехала смотреть на свой будущий новый дом.

Владельцы фермы Елена и Александр Смулянски. Елена переселенка из Донбасса с 2014 года назад она сразу поняла "Лиманскую козу" и прониклась ее судьбой.

Я увидела ферму и поняла, что это рай для коз. Если бы мой муж ее тоже увидел, то гнал бы туда коз пешком. Когда я вернулась в Станислав и все ему рассказала, он словно ожил. Сразу же поехал с другом разведать все на месте

рассказывает Елена Белозоренко.

Также супруги Смулянские предложили Белозоренко небольшой однокомнатный дом, где они могли бы жить и помещения для сыроварни.

Когда Елена была дома, а мужчина на Киевщине ей позвонил еще один знакомый. После разговора он пообещал поискать перевозчика для животных. В тот же вечер Елене передали контакты организации "Сильные ибо свободные", где спросили, сколько и какие животные и попросили перезвонить на следующий день утром.

"В тот же день был мощный обстрел Станислава. Мы с моей любимой собакой побежали в другой конец двора. Был прилет мы упали в сено. Наконец-то взяли тачку с сеном и покатили к козам снова прилет мы присели на месте. Где-то рядом взрывалось. Да мы раз пять падали и приседали то у роз, то у коз, то у забора. Когда наконец зашли в дом и закрыли дверь произошел еще один взрыв огромный осколок прилетел прямо под ту дверь" вспоминает Елена.

На следующий день в воскресенье Елена возилась у коз, а мужчина возвращался из Киева. Позвонил по телефону вчерашний собеседник и сказал что животных заберут в среду в 8:00.

"Я говорю: как?" Оставалась еще одна проблема сами у Елены и Валентина нет транспорта. Об этом Елена рассказала друзьям-волонтёрам в Херсоне, с которыми уехала попрощаться и угостить их сыром. Там через несколько минут нашлось двое мужчин с бусами, а подруга передала деньги на бензин.

В день выезда Станислав снова обстреливали россияне и британским волонтерам, которые вызвались перевезти животных, запретили ехать на ферму, они ждали коз и компанию на Николаевщине.

"Мы микроавтобусами вывозили к ним животных под обстрелами предпринимали несколько мер. Это было тяжело, но мы всех забрали коз кошек собак. 27 октября мы все были на новом месте. От первого звонка прошла только неделя" вспоминает Елена.

И хорошо и тяжело

"Тут очень хорошее место тоже холмы только не степь, а рощи. Такой чистый воздух! Столько растительности пространства. Козам нравится нам также. А еще местные жители вернули нам веру в людей. Во время оккупации Станислава и потом мы видели как некоторые люди менялись, переобувались на ходу. Мы их не осуждаем во всех разных обстоятельствах. Но нас это очень ранило" говорит Елена Белозоренко.

Сейчас козы беременны, а значит не дают молока и не из чего варить сыр. "Мы совсем без доходов и денег" говорит Елена. Дожить до марта, когда появятся козлята и молоко снова помогает чудо.

"Есть друзья, друзья друзей помогли с кормами для коз потому что свои мы не могли вывезти из Станислава. Мы в относительной безопасности. Нам добавляют воодушевления люди которым мы после оккупации раздавали своих козлят шлют фото, делятся новостями, благодарят и говорят что благодаря козам могут жить полной жизнью несмотря войну", – говорит совладелица "Лиманской козы".

Очередное чудо произошло с Белозоренко когда они искали ветеринара на новом месте. Нашли врач за 30 км, но оказалось что в козах она не разбирается. Привезла сена картофеля и закруток, чтобы поддержать.

"А потом вдруг позвонил по телефону профессор кафедры Национального аграрного университета в Белой Церкви. Говорит, узнал о нас из статьи и захотел помочь с осмотром коз и других животных. Отправил к нам двух аспирантов, которые взяли у всех анализы всех осмотрели и вакцинировали. Все это бесплатно. Еще и витамины козам передадут. Это же чудо!" рассказывает Елена Белозоренко.

Сейчас "Лиманская коза" также нуждается в чуде. На новой ферме нужно сделать ограждение и обустроить места, где козы смогут рожать. Валентин после ранения в Станиславе не может сам выполнять всю работу и найти рабочих.

Также ферма требует корма для собак и кошек наполнителей для лотков немного запаса корма для коз ведь того, что хватит всего на месяц.

Мы снова на грани нужна физическая помощь. Все что мы обустраивали годами, осталось в Станиславе. Надеюсь все сложится, ведь украинцы это наше все. Знайте у нас очень много настоящих людей

говорит Елена.

Одна мечта

Елена Белозоренко говорит, что планов на будущих супругов не строят бы пережить ближайшие месяцы. И все же одна мечта у "Лиманской козы" есть.

"Единственное, что греет душу, это мечта обустроить ферму для посещений как это было в Станиславе. Мы видели как взрослые серьезные люди наряду с козлятами превращаются в детей, расслабляются и радуются. Нас вдохновляет дарить людям светлые эмоции" говорит Елена.

На восстановленной ферме останутся все животные, которых спасли супруги. С одной стороны коз должно быть меньше и стоило бы их раздать и ни Елена ни Валентин не могут отдать ни одну так их любят.

"Мы уже в пожилом возрасте нашли с мужем наконец свое дело. Ничего другого кроме этого мы уже не видим. Ни с кем из коз не могу расстаться. Решили, что все выжившие, кто переехал, уже будут с нами до конца" говорит Елена Белозоренко.

Если вы хотите поддержать ферму "Лиманская коза" помощь можно перевести на карту Елены Белозоренко за номером 5375414126297422.