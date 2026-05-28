Двое фермеров разбирали вражеский дрон на Черниговщине и погибли

Любые боеприпасы, или их обломки могут представлять угрозу для жизни людей, даже после их условного сбивания. Приближаться, или же тем более пытаться разобрать эти снаряды, категорически запрещено, ведь такие действия могут иметь трагические последствия.

Об одном из таких случаев рассказал украинский военный эксперт, специалист в области радиотехнологий и внештатный советник министра обороны Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов.

Что известно о случае с попыткой разобрать вражеский дрон?

Накануне, 27 мая, Черниговщина подверглась обстрелу вражескими дронами. По словам "Флеша", двое фермеров нашли ударный БпЛА в поле и решили его разобрать.

К сожалению, оба погибли, очевидно, в результате детонации боеприпаса. Со своей стороны Бескрестнов отметил, что пытается постоянно освещать подобные ситуации, чтобы спасти жизни людей.

Важно! Любой подозрительный предмет, который напоминает боеприпас, ракету, обломок беспилотника или другое военное оборудование, является потенциально опасным.

Несмотря на угрозу детонации, подобные случаи являются нередкими. Так, в январе на Харьковщине погиб местный житель 1961 года рождения. Мужчина пытался разобрать FPV-дрон, однако во время обращения с взрывоопасным предметом произошел взрыв, в результате которого он получил смертельные ранения.

Какими были последствия последних обстрелов Черниговщины?

Отметим, что ночью 27 мая область подверглась массированной атаке беспилотников: в Чернигове прозвучало около 15 взрывов, часть целей сбила ПВО.

Несколькими днями ранее российские дроны атаковали Чернигов, повредив гражданскую инфраструктуру. В результате удара пострадали два человека.

А 19 мая Россия ударила баллистикой по Прилукам – тогда погибли три человека, десятки пострадали. Из-за обстрелов в области повреждены дома, предприятия и транспорт.