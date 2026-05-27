Военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала объяснил, что речь идет не о разовом эффекте от отдельных поражений, а о системной работе по всей цепочке. По его словам, Россия уже имеет уязвимую точку, последствия которой вскоре могут почувствовать на линии боевого соприкосновения.

Смотрите также В России массово раздают мобилизационные предписания: полковник запаса объяснил, что задумал Кремль

Мариупольский узел становится слабым местом российской логистики

Удары по российским маршрутам на юге уже переходят в системную работу по всей цепочке поставок. Речь идет не о попытке одним ударом парализовать врага, а о последовательном выбивании техники, топливозаправщиков и транспорта обеспечения на направлениях, без которых россиянам все труднее подвозить все необходимое к переднему краю.

К слову! После ударов по трассе из Ростова-на-Дону через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск и Мелитополь до Чонгара и Джанкоя у россиян уже начались задержки движения и проблемы с поставками топлива в Крым. Именно по этой дороге они годами тянули топливо, боеприпасы и другие военные грузы по сухопутному коридору, но теперь один из ключевых участков этого маршрута становится для них все более уязвимым.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Под особым вниманием оказался Мариупольский логистический узел. Именно через него идет обеспечение Донецкого узла обороны, а оттуда – далее на Добропольское направление, поэтому удары по участкам Мариуполь – Таганрог и на север от Мариуполя через Волноваху до Донецка бьют не по отдельным машинам, а по всей системе подвоза.

Не стоит говорить о полном вынесении логистики противника, потому что это и нерелевантно, и невозможно, и будет нецелесообразно,

– сказал Пехньо.

Он привел пример работы подразделений "Азова", которые развивают мидлстрайковую компоненту и уже активно применяют дроны Hornet против грузовиков на этих маршрутах. Задача заключается не в том, чтобы полностью отрезать врага от снабжения, а в том, чтобы выбить такую долю его транспорта, после которой логистика начнет сыпаться уже на уровне фронта.

Нашей задачей является поражение хотя бы 70% вражеской логистики именно мидлстрайковыми средствами,

– подчеркнул он.

Такой подход выглядит более реалистичным, чем попытка полной блокировки. Полностью перекрыть российские поставки вряд ли удастся, потому что враг все равно будет пытаться воспользоваться ночью, плохой погодой или любым коротким окном, чтобы что-то дотянуть до переднего края.

Интересно! Ударные дроны Hornet теперь могут работать еще дальше после запуска с аэростата. Во время испытания беспилотник после сброса с высоты 8 250 метров спланировал около 42 километров, сохранил 95% заряда, а при такой схеме дальность поражения цели может вырасти примерно до 190 – 200 километров.

Такую скептическую оценку Пехньо слышал и в штабах на Запорожском и Днепропетровском направлениях, где признают: противник все равно будет искать способ обойти давление на маршрутах.

Военный обозреватель объяснил почему российская логистика через Мариуполь начинает сыпаться: смотрите видео

В то же время в подразделениях, которые уже системно работают по логистике, смотрят на это иначе. Там исходят из того, что для ощутимого результата не нужно полностью останавливать подвоз, достаточно выбить такую часть транспорта, топлива и обеспечения, после которой российская система начнет давать сбои на уровне боевых действий.

У нас есть возможности, чтобы и так доставать. У нас есть альтернативные варианты связи. Не только, кстати, Старлинком это все можно делать,

– сказал Пехньо, пересказывая позицию азовцев.

Он обратил внимание, что такая мидлстрайковая работа уже не выглядит единичной историей одного сильного подразделения. Этот подход постепенно расширяется, хотя развитие корпусов и бригад до сих пор очень неравномерное: кто-то уже стал драйвером процесса, а кто-то только получает подразделения, которые еще не готовы к полноценной работе.

Последствия ударов по логистике скоро дойдут до передовой

Масштаб этих ударов уже сейчас измеряется не единичными попаданиями, а ежедневной потерей транспорта, который должен был везти на фронт боеприпасы, топливо и все необходимое для штурмовых действий. Пехньо обратил внимание, что сейчас россияне ежедневно теряют не менее 200 грузовиков, а иногда и больше, и для такой большой группировки это уже не фоновые потери, а системное истощение подвоза.

Мы сегодня видим огромное количество грузовиков, которые поражаются нашими подразделениями. По 200 ежедневно, не менее, а то и более 200 грузовиков ежедневно поражается,

– сказал Пехньо.

Это не означает, что можно назвать какую-то одну дату, когда российская логистика вдруг сломается полностью. Но такой темп ударов постепенно выбирает запасы первого и второго эшелонов, а дальше недостаток начинает доходить уже до тех, кто стоит непосредственно на линии боевого соприкосновения.

В течение ближайших двух – трех недель эти логистические удары начнут ощущаться на фронте. Будет меньше дронов, будет меньше воды даже для штурмовика, будет меньше боеприпасов,

– подчеркнул он.

Заметнее всего это может проявиться уже в первой или второй декаде июня. На фоне приближения лета проблема воды тоже становится критической, потому что без стабильного подвоза обеспечения российским подразделениям будет значительно труднее держать темп штурмов.

В то же время этот эффект не является необратимым: давление на логистику надо поддерживать постоянно, потому что как только такие удары ослабевают или россияне находят способ частично приспособиться, их обеспечение переднего края сразу начинает выравниваться.

Что происходит с российской логистикой на пути в Крым?

В ночь на 23 мая 2026 года в Джанкое прогремели 4 взрыва, после чего возле железнодорожных путей вспыхнул сильный пожар. Станцию "Джанкой" после атаки закрыли для посадки и высадки пассажиров, а поезда начали проходить ее без остановки.

Оккупационные власти ограничили движение грузового транспорта по трассе Р-280 "Новороссия" в сторону пункта пропуска "Джанкой" в Крыму. После этого фактически все движение по этому участку начали связывать с военными грузами, в частности топливом и имуществом для российской армии.