Реальность может оказаться другой: как ставка России на Трампа может сыграть против нее

26 июля 2024, 03:29
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В России надеются, что с приходом к власти в США Дональда Трампа России станет легче на войне против Украины. Но вряд ли он будет делать "подарки" для страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что Трамп будет действовать только исключительно в интересах Соединенных Штатов. По крайней мере в том ключе, как он их видит. И тут ситуация может развиваться очень интересно.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Фесенко, в свое время в России также возлагали большие надежды на Трампа, который стал президентом в 2016 году. Тогда еще местный персонаж Жириновский откупоривал шампанское. А на практике все оказалось совсем по-другому.

Отношения между США и Россией только ухудшились при Трампе. Он хотел договориться с Путиным, но диктатор не пошел на уступки. Именно поэтому Трамп сделал ряд жестов против России, чтобы надавить на нее.

Javelin для Украины были не из-за любви к нам. Это был жест Путину. Не хотите договариваться? Буду помогать Украине. Были санкции против северных потоков. Там была экономическая подоплека. Не все так просто с Трампом. В России точно надеются, что при Трампе им будет легче. Что Трамп с ними договорится. Думаю, что реальность может оказаться другой, чем они думают,
– отметил Фесенко.

Обратите внимание! Недавно Трамп заявил, что остановит каждый международный кризис включая войну России против Украины. Он уверен, что полномасштабная война не началась бы, если бы он был президентом.
Автор: Петро Синєокий