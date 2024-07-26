Реальность может оказаться другой: как ставка России на Трампа может сыграть против нее

В России надеются, что с приходом к власти в США Дональда Трампа России станет легче на войне против Украины. Но вряд ли он будет делать "подарки" для страны-агрессора.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что Трамп будет действовать только исключительно в интересах Соединенных Штатов. По крайней мере в том ключе, как он их видит. И тут ситуация может развиваться очень интересно.

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Чего ожидать от Трампа

Как отметил Фесенко, в свое время в России также возлагали большие надежды на Трампа, который стал президентом в 2016 году. Тогда еще местный персонаж Жириновский откупоривал шампанское. А на практике все оказалось совсем по-другому.

Отношения между США и Россией только ухудшились при Трампе. Он хотел договориться с Путиным, но диктатор не пошел на уступки. Именно поэтому Трамп сделал ряд жестов против России, чтобы надавить на нее.

Javelin для Украины были не из-за любви к нам. Это был жест Путину. Не хотите договариваться? Буду помогать Украине. Были санкции против северных потоков. Там была экономическая подоплека. Не все так просто с Трампом. В России точно надеются, что при Трампе им будет легче. Что Трамп с ними договорится. Думаю, что реальность может оказаться другой, чем они думают,

– отметил Фесенко.