Фестиваль "Червона рута" в этом году пройдет в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ

ХVIІ Всеукраинский фестиваль современной песни и популярной музыки "Червона рута – 2025" состоится в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ.

Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Сил специальных операций, информирует 24 Канал.

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В этом году "Червона рута" пройдет в сентябре во Львове в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ. "Червона рута звучит, сопротивление продолжается!" – под таким лозунгом фестиваль объединит тысячи украинцев в общем культурном сопротивлении,

– говорится в сообщении.

В ССО отмечают, что украинская культура была и будет громким голосом сопротивления и инструментом борьбы за национальную идентичность, сколько бы россияне не пытались ее уничтожить.

"Червона рута" пройдет в стратегическом партнерстве с Движением сопротивления ССО ВСУ: видео