Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі Сил спеціальних операцій, інформує 24 Канал.

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Цьогорічна "Червона рута" пройде у вересні у Львові у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ. "Червона рута лунає, опір триває!" – під таким гаслом фестиваль об'єднає тисячі українців у спільному культурному спротиві,

– мовиться у повідомленні.

У ССО наголошують, що українська культура була і буде гучним голосом спротиву та інструментом боротьби за національну ідентичність, скільки б росіяни не намагались її знищити.

"Червона рута" пройде у стратегічному партнерстві з Рухом опору ССО ЗСУ: відео