Речь пойдет о тех, кто держит этот берег: в Одессе пройдет литературный фестиваль PORT

5 – 6 сентября в Одессе во второй раз пройдет литературный фестиваль PORT. Программа объединена темой "Камни на побережье", а отдельными фокусными темами станут Херсонщина, Бессарабия и Крым. Среди мероприятий: литературно-музыкальный квартирник, питчинг для молодых авторов, поэтический слэм, вечерние концерты и специальное мероприятие "Бессарабские вечерницы".

Программный директор литературного фестиваля PORT Андрей Хаецкий в эфире 24 Канала рассказал, что фестиваль продлится два дня. Будут работать несколько параллельных площадок: Национальная научная библиотека и Одесский театр кукол (вход свободный).

Фестиваль PORT будет состоять из почти 30 мероприятий

Программа фестиваля PORT построена вокруг фокусной темы – "Камни на побережье". Участники мероприятия планируют поговорить о памяти, о стойкости, о том, что и кто держит этот берег. Программный директор фестиваля рассказал, что в его рамках запланировано более 30 мероприятий, в них примут участие примерно 70 человек.

Они должны приехать на фестиваль для того, чтобы встретиться и поговорить не только о юге как об отдельном регионе, но и о межкультурном взаимодействии, взаимосвязях и о том, почему Силы обороны ежедневно выполняют чрезвычайно тяжелую работу по защите наших территорий,

– отметил Хаецкий.

На данный момент подтвердили участие такие авторы, как Екатерина Калитко, Светлана Тараторина, Павел Деревянко, Евгений Лир, Валерий Пузик, Светлана Поваляева, Владимир Ермоленко, а также другие. В частности, должна приехать Богдана Лаюк, заместительница министра культуры Украины. Среди местных авторов – Наталья Кондратенко, Евгения Генова, молодая писательница Лора Кочо.

Я могу бесконечно перечислять количество участников, но здесь главное не число, а то, что мы старались создать программу, которая была бы полноценной, целостной и осмысленной в контексте того, как передать вот этот дух, как говорить о памяти и всей культуре, которая порой очень долго затухала. О том, что мы должны делать сейчас, как писать, как показывать юг и обратить внимание на молодые голоса. У нас продолжается исследование деятельности молодых авторов,

– поделился Хаецкий.

В программе запланирован питчинг молодых голосов: не по возрасту, а по творчеству. С желающими пообщаются профессионалы, которые смогут подсказать и объяснить, что именно можно подкорректировать в их творчестве, чтобы продолжать создавать культуру юга.

Стереотипы об Одессе и юге

До сих пор существует ряд стереотипов о культуре Одессы и в целом этого региона. Они, как отметил программный директор фестиваля, не совсем беспочвенны, потому что влияние на людей было слишком большим и длительным. А их разрушение – это не дело одного или двух фестивалей. Хаецкий подчеркнул, что на протяжении многих лет в Одессе, как и в целом на юге, существует множество инициатив, которые работают над созданием нового или воссозданием того, что было забыто.

Иногда важнее бороться не столько "с", сколько "за", то есть за создание нового контента, культурных продуктов, воссоздание того, что забывалось и уничтожалось сознательно. Это не дело одного дня, недели, года или фестиваля. Это длительный процесс. Как жителя юга, как человека, который более 10 лет работает в сфере культуры, меня очень радует множество событий, которые происходят, в частности, в Одессе или в нашем регионе. А фестиваль в Николаеве, театральный фестиваль в Херсоне чего только стоят,

– подчеркнул Хаецкий.

Поэтому разрушение стереотипов об Одесской области, как подчеркнул Хаецкий, происходит, но не так быстро, как хотелось бы всем сторонам и участникам процесса. Он подчеркнул, что очень важно говорить о южных регионах не только в контексте оккупации или войны, разрушений, обстрелов, но и о культуре там.

Повседневная жизнь людей на юге формировалась на протяжении веков довольно своеобразно, потому что происходило смешение. Это, возможно, культура, несколько отличающаяся от других уголков Украины. Поэтому очень важно протягивать эту ниточку памяти, истории как можно дальше. Ведь все равно останется слово, напечатанное или сказанное,

– подытожил Хаецкий.

О литературном фестивале в Одессе: смотрите в видео