Програмний директор літературного фестивалю PORT Андрій Хаєцький в етері 24 Каналу розповів, що фестиваль триватиме протягом двох днів. Працюватиме декілька паралельних локацій: Національна наукова бібліотека і Одеський театр ляльок (вхід вільний).

Фестиваль PORT складатиметься з майже 30 заходів

Програма фестивалю PORT побудована довкола фокусної теми – "Камені на узбережжі". Учасники заходу планують поговорити про пам'ять, про стійкість, про те, що і хто тримає цей берег. Програмний директор фестивалю розповів, що заплановано в його межах понад 30 подій, участь в ньому візьмуть орієнтовно 70 учасників.

Вони мають приїхати на фестиваль для того, аби зустрітися і поговорити не лише про південь як регіон відокремлено, а і про взаємокультуру, взаємозв'язки і про те, заради чого Сили оборони щодня виконують надзвичайно важку роботу по захисту наших територій,

– зазначив Хаєцький.

Наразі підтверджені такі учасники, як Катерина Калитко, Світлана Тараторіна, Павло Дерев'янко, Євген Лір, Валерій Пузік, Світлана Поваляєва, Володимир Єрмоленко, а також інші. Зокрема має приїхати Богдана Лаюк, заступниця міністерки культури України. Серед місцевих авторів залучені Наталя Кондратенко, Євгенія Генова, молода авторка Лора Кочо.

Я можу нескінечно продовжувати щодо кількості учасників, але тут головне не число, а те, що ми намагалися створити програму, яка була б повноцінною, цілісною і сенсовою у контексті того, як передати ось той дух, як говорити про пам'ять і всю культуру, яка часом дуже довго вбивалася. Про те, що ми маємо робити зараз, як писати, як показувати південь і звернути увагу на молоді голоси. У нас триває дослідження діяльності молодих авторів,

– поділився Хаєцький.

У програмі запланований пітчинг молодих голосів: не за віком, а за творчістю. З людьми, які виявили бажання, поговорять професіонали, які зможуть підказати, пояснити, що саме можливо підкоригувати в їхній творчості, аби продовжувати творити культуру півдня.

Стереотипи про Одесу та південь

Донині існує низка стереотипів щодо культури Одеси й загалом цього регіону. Вони, як зауважив програмний директор фестивалю, не зовсім безпідставні, тому що вплив на людей був занадто великим і тривалим. А їхнє руйнування – це не справа одного або двох фестивалів. Хаєцький підкреслив, що протягом багатьох років в Одесі, як і загалом на півдні, існує багато ініціатив, які працюють для побудови нового або відтворення того, що забулося.

Інколи важливіше боротися не так "із", як "за", тобто за створення нового контенту, культурних продуктів, відтворення того, що забувалося і знищувалося свідомо. Це не справа одного дня, тижня, року або фестивалю. Це тривалий процес. Як жителя півдня, як людину, яка в культурі понад 10 років, мене страшенно тішить безліч подій, які відбуваються, зокрема, в Одесі або в нашому регіоні. А фестиваль у Миколаєві, театральний фестиваль у Херсоні чого тільки вартують,

– наголосив Хаєцький.

Тому це руйнування стереотипів щодо Одещини, як підкреслив Хаєцький, відбувається, але не так швидко, як хотілося б усім сторонам і учасникам процесу. Він наголосив, що дуже важливо говорити про південні регіони не лише в контексті окупації або війни, руйнувань, обстрілів, а і про культуру там.

Буденне життя людей на півдні формувалося протягом століть доволі своєрідним, бо було змішання. Це, можливо, дещо відмінна культура від інших куточків України. Тому дуже важливо протягувати цю ниточку пам'яті, історії якомога далі. Бо все одно залишиться слово, друковане або сказане,

– підсумував Хаєцький.

Про літературний фестиваль в Одесі: дивіться у відео