Опасаются атак дронов: в России отменили военный фестиваль на Красной площади

В Москве внезапно отменили ежегодный Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня", который должен был пройти на Красной площади с 21 августа. Организаторы перенесли грандиозное четырехдневное мероприятие на следующий год, сославшись на не зависящие от них обстоятельства.

Об этом организаторы фестиваля сообщили в социальных сетях.

Почему фестиваль отменили?

Это решение было принято на фоне резкого усиления атак украинских беспилотников на российскую столицу и Московскую область.

Мероприятие перенесено на 2027 год в связи с обстоятельствами, не зависящими от организаторов,

– говорится в официальном заявлении.

Фестиваль военных оркестров, учрежденный в 2007 году по поручению Владимира Путина, считается одним из главных военно-патриотических мероприятий России. По своей значимости он стоит в одном ряду с парадом ко Дню Победы 9 мая в Москве и празднованием Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Как отмечает издание Politico, обычно это шоу собирало тысячи зрителей и десятки музыкальных коллективов в самом центре Москвы, на Красной площади возле Кремля.

В первые годы проведения мероприятия в нем участвовали военные оркестры из стран Европейского Союза, Австралии и Канады. Однако после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году количество иностранных участников существенно сократилось.

До этого момента "Спасскую башню" отменяли лишь один раз за всю историю. Это произошло в 2020 году из-за пандемии COVID-19.

Как последние атаки на Москву повлияли на решение организаторов?

Отмена масштабного праздника произошла на фоне усиления атак украинских беспилотников на российскую столицу.

В ночь на 18 августа Московскую область атаковали десятки беспилотников. Российские власти заявили о якобы сбитых более 70 дронов, однако в Подмосковье зафиксировали последствия. В частности, сообщалось о пожаре в многоэтажке в Павловском Посаде, взрывах возле Кубинки, где расположен военный аэродром, а также о возможном попадании в НПЗ. Из-за атаки временно ограничили работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский, а также был поврежден логистический комплекс Wildberries.

Ранее, в ночь на 16 августа, произошла одна из самых масштабных за последние месяцы атак на Москву и Московскую область. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что было запущено более 600 дронов. Часть из них совершила атаку на объекты большого онлайн-маркетплейса Wildberries и логистические склады. В результате этих ударов вспыхнули масштабные пожары, также сообщается о гибели одного человека.

Отмена других мероприятий

Это не первое подобное изменение в графике публичных мероприятий в центре Москвы. Ранее, в июне, Кремль отменил еще одно мероприятие на Красной площади – праздничный гала-концерт по случаю Дня России.

Кроме того, традиционный парад ко Дню Победы 9 мая прошел в значительно ограниченном формате. Впервые за почти 20 лет он состоялся без привлечения тяжелой военной техники.