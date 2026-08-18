Про це організатори фестивалю повідомили у соцмережах.

Чому фестиваль скасували?

Це рішення ухвалили на тлі різкого посилення атак українських безпілотників на російську столицю та Московську область.

Захід перенесено на 2027 рік через обставини, які не залежать від організаторів,

– йдеться в офіційній заяві.

Фестиваль військових оркестрів, започаткований у 2007 році за дорученням Володимира Путіна, вважається одним із найголовніших військово-патріотичних заходів Росії. За своєю значущістю він стоїть в одному ряду з парадом до Дня перемоги 9 травня в Москві та святкуванням Дня Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі.

Як зазначає видання Politico, зазвичай це шоу збирало тисячі відвідувачів і десятки музичних колективів у самому центрі Москви, на Красній площі біля Кремля.

У перші роки проведення заходу в ньому брали участь військові оркестри з країн Європейського Союзу, Австралії та Канади. Однак після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році кількість іноземних учасників суттєво скоротилася.

До цього моменту "Спаську вежу" скасовували лише один раз за всю історію. Це сталося у 2020 році через пандемію COVID-19.

Як останні атаки на Москву вплинули на рішення організаторів?

Скасування масштабного свята сталося на тлі посилення атак українських безпілотників на російську столицю.

У ніч проти 18 серпня Московську область атакували десятки безпілотників. Російська влада заявила про нібито збиття понад 70 дронів, однак у Підмосков’ї зафіксували наслідки. Зокрема, повідомлялося про пожежу в багатоповерхівці у Павловському Посаді, вибухи біля Кубинки, де розташований військовий аеродром, а також можливе влучання в НПЗ. Через атаку тимчасово обмежували роботу аеропортів Внуково, Домодєдово та Жуковський, а також було пошкоджено логістичний комплекс Wildberries.

Раніше, у ніч на 16 серпня відбулася одна з наймасштабніших за останні місяці атак на Москву та Московську область. Мер міста Сергій Собянін повідомив, що було запущено понад 600 дронів. Частина з них атакувала об'єкти великого онлайн-маркетплейсу Wildberries та логістичні склади. Внаслідок цих ударів спалахнули масштабні пожежі, також повідомляється про загибель однієї людини.

Згортання інших заходів

Це не перша подібна зміна в графіку публічних подій у центрі Москви. Раніше, у червні, Кремль скасував ще один захід на Красній площі – святковий гала-концерт з нагоди Дня Росії.

Крім того, традиційний парад до Дня перемоги 9 травня пройшов у значно обмеженому форматі. Вперше за майже 20 років він відбувся без залучення важкої військової техніки.