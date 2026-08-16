Про це повідомляє Exilenova+.

Що відомо про атаку на Московську область?

Близько 03:00 у мережі почали зʼявлятися повідомлення про вибухи у Московській області. Росіяни бідкалися на проліт дронів, вибухи та повідомляли про роботу російської "пе-ве-о".

Загалом, російські телеграм-канали повідомляють про вибухи в Домодєдово, Чехові, Ступінському районі та Подольську.

Мер Москви Сергій Собянін повідомляв про нібито "збиття" 105 дронів, втім в області зафіксовано щонайменше 2 масштабні пожежі.

Так, під ударом опинився склад Wildberries, розташований у Коледино – близько 20-30 кілометрів від Москви. Там спалахнула масштабна пожежа, стовб диму від якої здійнявся на кілька метрів.

Пожежа на Wildberries: дивіться відео

Пожежа на Wildberries: дивіться кадри

У Домодєдово також спалахнула пожежа. Там, ймовірно, горить мультимодальний логістичний комплекс "Північне Домодєдово".

Пожежа у Домодєдово: дивіться відео

Пожежа в Домодєдово: дивіться кадри

Водночас Собянін повідомляє лише про "падіння уламків". Однак інші деталі наслідків атаки він не розголошує.

До слова, дрони атакували Wildberries і у Тверській області. Відомо, що унаслідок атаки склад також було серйозно пошкоджено.